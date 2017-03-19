Видео: Ксения Бородина поразила вокальными данными

Катя Жужа отметила в минувшие выходные день рождения. Знаменитость устроила девичник в караоке-баре, куда пригласила подруг по проекту «Дом-2» Ксению Бородину, Дарью Пынзарь и других. Катя установила дресс-код – все гостьи пришли в модных юбках-пачках. Девушки от души повеселились, исполняя хиты в караоке. Отличилась на празднике Ксения Бородина. Она отлично исполнила песню Ханны «Без тебя я не могу». Впрочем, не все подписчики Бородиной согласились с этим, некоторые посчитали, что Ксения пьяна и плохо поет, пишет 7d.org.ua.

Римма @rimycha если бы не твой мейк суперский, не выложила бы это видео❤ но так круто ты накрасила, поэтому пусть осуждают за голос , а я на мейк полюбуюсь ❤ A post shared by borodylia (@borodylia) on Mar 18, 2017 at 4:05pm PDT