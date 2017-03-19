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Видео: Ксения Бородина поразила вокальными данными

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Ксения Бородина | ФОТО: Scanpix

Фанаты пришли в восторг от вокальных данных Ксении Бородиной. Многие уверены, что той пора подумать о музыкальной карьере, ведь она поет не хуже своей коллеги, Ольги Бузовой.

Катя Жужа отметила в минувшие выходные день рождения. Знаменитость устроила девичник в караоке-баре, куда пригласила подруг по проекту «Дом-2» Ксению Бородину, Дарью Пынзарь и других. Катя установила дресс-код – все гостьи пришли в модных юбках-пачках. Девушки от души повеселились, исполняя хиты в караоке. Отличилась на празднике Ксения Бородина. Она отлично исполнила песню Ханны «Без тебя я не могу». Впрочем, не все подписчики Бородиной согласились с этим, некоторые посчитали, что Ксения пьяна и плохо поет, пишет 7d.org.ua.

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