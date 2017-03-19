Мать Дианы Шурыгиной рассказала, как секс-скандал разрушил их семейный мир

В настоящее время СМИ наперебой сообщают о коммерческих предложениях, поступающих семнадцатилетней девушке: от съемок в кино до изготовления сувениров. В интервью «Комсомольской правде» женщина заявила, что ни один из указанных запросов в их семье еще серьезно не рассматривался. Попросту потому, что в настоящее время им не до того: Диана находится в тяжелом психологическом состоянии. « Мы спокойно жили в Ульяновске. У нас была своя комната в общежитии, которую мы с любовью отремонтировали, обставили мебелью. Это был наш семейный мир (…) И в один миг всего этого не стало. Мы оказались вне любимого города, в гостиничном номере. Да еще и под прицелом социальных сетей и журналистов», – отметила она.

Наталья Шурыгина отметила, что ее дочери даже предлагали стать телеведущей, но она пока не согласилась. В будущем девушка планирует выучиться на журналиста. «Все, что сейчас нужно Диане, это спокойная, семейная обстановка», – утверждает она.

Напомним, что Шурыгина стала объектом травли после участия в нескольких выпусках ток-шоу. Девушку обвинили в отсутствии стыда, ее историю назвали странной, а кто-то и вовсе предположил, что она выдумала факты и оклеветала молодого человека, сломав ему жизнь. В настоящее время на имени бывшей студентки из Ульяновская пиарятся политики и шоумены. Среди людей, прокомментирвавших скандал, оказались, в частности, Виталий Милонов, Ксения Бородина и Роза Сябитова. Последняя уверена, что девушку с такой репутацией никто замуж не возьмет.