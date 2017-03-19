Скорее читайте мудрость воскресного дня от Илоны Калдре!

«Как мы начинаем свой день: с радостного пробуждения или со знаменитого: «День начался хорошо, а потом проснулась я»!?

У каждого из нас своя цитата дня. И от того, какое направление и настроение мы выбираем, зависит во многом и то, как пройдет наш день. На самом деле, наш организм, интеллект и мироощущение достаточно легко формируются подсознанием. И мир мы видим именно таким, каким хотим его увидеть. Все закономерно. И если цитата дня будет жизнеутверждающей, мы, вполне возможно, получим настрой на победу.

"У ЧЕЛОВЕКА ДВЕ ЖИЗНИ - и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна!"

P.S. 20 Марта - День весеннего равноденствия. Это не только уникальное явление природы, но и начало астрологической весны. Да это просто праздник какой-то!» - написала Калдре.