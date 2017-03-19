Ни в коем случае не подбирайте эти вещи!

По мнению эзотериков, вещи личного обихода способны впитывать энергетику своих владельцев и далеко не всегда эта энергетика бывает положительной. Так вот, чтобы вместе с найденной вещью не найти букет негатива, необходимо знать о том, какие вещи, потерянные другими, очень нежелательно поднимать и забирать себе. Зачем вам нужны чужие болезни, негативные мысли, проблемы?...
Эзотерики считают, что негатив вполне может перейти к новому владельцу вещи и говорят, что радость от найденного может быть весьма недолгой, а вот проблем на свою голову можно приобрести целую кучу. Оно вам нужно? Пишет Esotericblog.ru.
Кстати! Некоторые из этих вещей могут быть оставлены на улице (выброшены) после проведения какого-либо магического ритуала. Например, на предмет было перенесено негативное воздействие, затем человек унёс его из дома, выбросил, а вы нашли... А некоторые подобные вещи вообще подбрасываются специально, с расчетом на то, что какой-нибудь человек их поднимет: так люди пытаются избавиться от собственных неудач или недугов, передав их другому.
Конечно, многие из нас находят чужие вещи безо всякого вреда для себя, но всё же, прислушайтесь к мнению эзотериков. А вдруг в следующий раз не повезёт именно вам?
1. Железные деньги
Металлическая монета легко впитывает в себя любую энергетику, как положительную, так и отрицательную. Положительная энергия превращает монету в талисман — но талисман вряд ли оставят на улице. Куда более вероятно, что в монету выплеснули негатив, а затем выбросили, чтобы от этой разрушающей энергии избавиться. Кроме того, еще наши предки замечали, что найденные деньги никогда не сулят обогащения: вскоре после нахождения небольшой суммы денег вы рискуете потерять гораздо больше.
2. Золотые украшения
Драгоценный металл легко поддается магическому воздействию, поэтому украшения из золота или серебра часто используют в приворотах, при наведении порчи и сглаза. Кольца, особенно обручальные, оставляют на улице чтобы распрощаться с проблемами в личной жизни. «Примерка» найденного украшения приведет к негативным последствиям даже в том случае, если прежний владелец потерял его случайно. Металл взаимодействует с энергетическим полем хозяина и знает многое о его жизни. Ношение чужого украшения будет изменять ваше собственное биополе, доставлять дискомфорт и мешать вашей самореализации.
3. Самодельные вещи: куклы, статуэтки, мягкие игрушки
Такие вещи чаще всего выносят из дома с целью избавиться от порчи. Вероятность того, что вещь пропитана негативной энергией, особенно велика, если вы обнаружили ее на перекрестке или в местах, не пользующихся у людей популярностью. Такая находка способна принести в ваш дом разлад, болезни и материальные проблемы.
4. Иголки и булавки
Острые металлические предметы легко заряжаются отрицательной энергией, поэтому редко оказываются на улице случайно. Вполне вероятно, что кто-то использовал иглу или булавку в качестве оберега, а затем потерял. Такой предмет насыщен отрицательной энергией, потому что, защищая своего владельца, он принимает энергетические выпады на себя. Прикосновение к найденной игле приведет к тому, что весь негатив, который недоброжелатели предназначали предыдущему хозяину, станет вашим.
5. Нательный крестик
Крестик тесно связан с судьбой человека. Он запоминает все поступки человека, плохие и хорошие. Примеряя чужой крестик, человек вместе с ним «надевает» чужую судьбу. Считается, что даже легкое прикосновение к найденному нательному кресту приведет к тому, что человек возьмет на себя чужие грехи.
6. Ключи
В ритуалах ключ часто используется для того, чтобы «запереть» несчастье, а затем выкидывается. Человек, нашедший предмет, «откроет» закрытую дверь и привлечет в свою жизнь невзгоды. Находка представляет особенную опасность, если ключ был обнаружен в водоеме.
7. Браслеты из ниток
Они часто используются в качестве оберегов и защищают хозяина, впитывая в себя негативную энергию. Обычно такие браслеты не теряются случайно: они рвутся и падают с руки хозяина в тот момент, когда насыщенность негативом достигла своего пика и оберег больше не может выполнять защитную функцию. Прикоснувшись к такой вещи, вы подвергнете себя сильному отрицательному воздействию.
8. Зеркала
Зеркала издавна считались опасными предметами. Зеркальная поверхность обладает памятью: она впитывает энергетику людей, которых отражает, и событий, свидетелем которых становится. Эту энергетику зеркало распространяет на всех, кто потом отразится в нем. Поэтому чтобы не допустить в свою жизнь негатив, пройдите мимо найденного зеркальца.
9. Расчески
Расчески постоянно взаимодействуют с энергетикой владельца, которая в многом зависит от его мыслей, образа жизни и поступков. Поэтому, поднимая расческу, вы рискуете зарядиться негативной энергией: ведь неизвестно, каким человеком был ее хозяин до вас. Кроме того, над расческами часто читают заговоры и используют их в приворотах.
10. Часы
Известно, что в тот момент, когда человек отходит мир иной,останавливаются и его наручные часы. Этот предмет обладает самой тесной связью с биополем человека. Поэтому подняв такую находку, вы нарушаете целостность своего энергетического поля и рискуете забрать себе болезни и проблемы прежнего хозяина.