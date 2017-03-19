Ни в коем случае не подбирайте эти вещи!

Эзотерики считают, что негатив вполне может перейти к новому владельцу вещи и говорят, что радость от найденного может быть весьма недолгой, а вот проблем на свою голову можно приобрести целую кучу. Оно вам нужно? Пишет Esotericblog.ru.

Кстати! Некоторые из этих вещей могут быть оставлены на улице (выброшены) после проведения какого-либо магического ритуала. Например, на предмет было перенесено негативное воздействие, затем человек унёс его из дома, выбросил, а вы нашли... А некоторые подобные вещи вообще подбрасываются специально, с расчетом на то, что какой-нибудь человек их поднимет: так люди пытаются избавиться от собственных неудач или недугов, передав их другому.

Конечно, многие из нас находят чужие вещи безо всякого вреда для себя, но всё же, прислушайтесь к мнению эзотериков. А вдруг в следующий раз не повезёт именно вам?

1. Железные деньги

Металлическая монета легко впитывает в себя любую энергетику, как положительную, так и отрицательную. Положительная энергия превращает монету в талисман — но талисман вряд ли оставят на улице. Куда более вероятно, что в монету выплеснули негатив, а затем выбросили, чтобы от этой разрушающей энергии избавиться. Кроме того, еще наши предки замечали, что найденные деньги никогда не сулят обогащения: вскоре после нахождения небольшой суммы денег вы рискуете потерять гораздо больше.

2. Золотые украшения

Драгоценный металл легко поддается магическому воздействию, поэтому украшения из золота или серебра часто используют в приворотах, при наведении порчи и сглаза. Кольца, особенно обручальные, оставляют на улице чтобы распрощаться с проблемами в личной жизни. «Примерка» найденного украшения приведет к негативным последствиям даже в том случае, если прежний владелец потерял его случайно. Металл взаимодействует с энергетическим полем хозяина и знает многое о его жизни. Ношение чужого украшения будет изменять ваше собственное биополе, доставлять дискомфорт и мешать вашей самореализации.

3. Самодельные вещи: куклы, статуэтки, мягкие игрушки

Такие вещи чаще всего выносят из дома с целью избавиться от порчи. Вероятность того, что вещь пропитана негативной энергией, особенно велика, если вы обнаружили ее на перекрестке или в местах, не пользующихся у людей популярностью. Такая находка способна принести в ваш дом разлад, болезни и материальные проблемы.

4. Иголки и булавки

Острые металлические предметы легко заряжаются отрицательной энергией, поэтому редко оказываются на улице случайно. Вполне вероятно, что кто-то использовал иглу или булавку в качестве оберега, а затем потерял. Такой предмет насыщен отрицательной энергией, потому что, защищая своего владельца, он принимает энергетические выпады на себя. Прикосновение к найденной игле приведет к тому, что весь негатив, который недоброжелатели предназначали предыдущему хозяину, станет вашим.

5. Нательный крестик

Крестик тесно связан с судьбой человека. Он запоминает все поступки человека, плохие и хорошие. Примеряя чужой крестик, человек вместе с ним «надевает» чужую судьбу. Считается, что даже легкое прикосновение к найденному нательному кресту приведет к тому, что человек возьмет на себя чужие грехи.