Я не поверил своим глазам, когда увидел! Локоны сына мэра Риги взбудоражили Facebook (фото)

В честь такого радостного события Ушаков опубликовал в соцсети Facebook фотографию кудрявого именинника, который оседлал железного коня - наверное, подарок родителей, пишет Rus.TVNET.lv.

Пользователи тут же отреагировали, восхитились очарованием мальчика и пожелали имениннику и его семье всего самого наилучшего. И мы присоединяемся. Расти здоровым, Том!