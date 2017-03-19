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Я не поверил своим глазам, когда увидел! Локоны сына мэра Риги взбудоражили Facebook (фото)

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Нил Ушаков. | ФОТО: Scanpix

Мэр Риги Нил Ушаков в эти выходные вместе с супругой Иветой отмечает двухлетие сынишки Тома. Два года пробежали незаметно, и сегодня, 18 марта, наследник мэра задул две свечки на праздничном торте. Поздравляем малыша и родителей!

В честь такого радостного события Ушаков опубликовал в соцсети Facebook фотографию кудрявого именинника, который оседлал железного коня - наверное, подарок родителей, пишет Rus.TVNET.lv.

Пользователи тут же отреагировали, восхитились очарованием мальчика и пожелали имениннику и его семье всего самого наилучшего. И мы присоединяемся. Расти здоровым, Том!

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