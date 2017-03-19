Десять причин любить Дев

1. Девы чувствительны, поэтому будьте внимательны к их чувствам

Девы держат свои чувства под контролем, потому что знают, что они чрезмерно чувствительны, и не хотят реагировать слишком остро. Часто, к тому времени, когда вы, наконец, поймете, что их что-то беспокоит, они просто взорвутся, констатируя нанесенную обиду, пишет Soulpost.ru.

Позвольте им выражать свои чувства и не набрасывайтесь на них, когда они выходят из себя. Им нужно, чтобы их слышали, и как только они добьются этого, то смогут расслабиться.

2. Говорите, что имеете в виду, и имейте в виду, что говорите

Девы ненавидят игры, им не нравится догадываться, как вы себя чувствуете или делать предположения на этот счет. Это сводит их с ума! Они рассматривают игры разума и утаивание эмоций как бесполезную трату их времени и энергии.

Открытое общение – ключ к пониманию и принятию Девой, и делайте это с тактом, пожалуйста. Помните, они чувствительные существа, так что будьте с ними любезны и нежны.

3. Когда вы с ними, порядок и чистота определяют день

Девы процветают в совершенном порядке и тщательной чистоте. Если вы собираетесь сожительствовать с Девой, не бросайте свою одежду на пол, оставляйте тарелки в раковине, а вещи на вешалке. Они настолько аккуратные и упорядоченные, что буквально не могут функционировать в каком-либо хаосе.

Они не ожидают, что вы будете придерживаться их организационных моментов. Просто попробуйте прочувствовать страдания Девы, когда вы делаете что-нибудь не так, как это должно быть.

4. Побалуйте их, потому что Девы не сделают это для себя

Девы так много заботятся о других людях и любят чувствовать себя нужными, но они часто забывают о себе. Помогите им научиться получать и отдавать. Они редко балуют себя, поэтому им нужны другие, чтобы сделать это за них.

5. Девы проницательны и интуитивны, поэтому всегда говорите правду и будьте искренними

Они могут обнаружить лжеца за милю, поэтому не будьте фальшивыми или нечестными. Они ценят доверие и честность прежде всего, даже если ваша честность причиняет боль.

Девы участливы, сочувствуют людям и откроют двери для всех, даже самых сложных, вопросов, которые необходимо обсудить. Недостатком является то, что от них трудно что-либо утаить, даже если вы пытаетесь их защитить.

6. Не принимайте друга или любовника Деву как должное

Девы отчаянно преданны и отдают всех себя своим близким, но они не дадут себя использовать и считать это само собой разумеющимся. Как только Дева решит, что они недополучает от вас того, что отдает сама, она быстро укажет вам на дверь.

7. Они много работают, поэтому привыкайте

Одна из черт, которыми Девы гордятся больше всего, — это их трудовая этика. Их девиз — «нет боли — нет выгоды». Они упорно трудятся во всем, включая карьеру, отношения, самосовершенствование, хобби.

8. Девы любят свое пространство, поэтому предоставьте им его

Девы суперобщительны и любят быть с людьми, но они также отчаянно независимы, им нравится делать что-либо своими силами. Им необходимо равное соотношение времени для вас и времени на себя.

Нуждающиеся друзья недолго пробудут с Девой. Как только они почувствуют, что их морально «душат», они, несомненно, уйдут. Предоставьте им свободу заниматься своими делами, и они будут уважать и превозносить вас за это.

9. Они чрезвычайно самокритичны, поэтому поддерживайте их

Ни один знак Зодиака не критичен к себе и другим так, как Дева. Их стандарты очень высоки. Им нужны любящие люди, чтобы напоминать им, что никто не совершенен, и им нужно сосредоточиться на своих великих качествах. Это может утомлять, но кто-то должен это делать.

10. Девы — определенно не «девы»

Не позволяйте этому знаку ввести вас в заблуждение. Они представлены символом девственной девы, но на самом деле это самые сексуальные и страстные люди, которых вы когда-либо встречали. Сексуальность Дев очень важна для них, и, если они свяжутся с вами, вы нарветесь на секс-бомбу!