Звезду «ЭССР» на следующей неделе ждет серьезная операция

Хелене Ваннари удостоена титула лучшей актрисы в сериале телеканала ETV - «ЭССР», пишет Elu24.

Хелене рассказала Ану, что никогда в жизни ничем серьезным не болела, не говоря уже об операциях. «Я всегда была в строю и никогда не была в больнице на операции, - сказала актриса. - До 68-го года жизни никаких проблем не было. Но, конечно, хоть раз в жизни должно что-то случиться с человеком... Но я поправлюсь и вернусь!»

Актриса со стажем на следующей неделе отмечает свой день рождения, который, в этом году проведет в больнице.

Здоровья вам, Хелене!