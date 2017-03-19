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Звезду «ЭССР» на следующей неделе ждет серьезная операция

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ФОТО: Sander Ilvest

Победившая в номинации «Лучшая актриса» на последних кино-и телепремиях Хелене Ваннари (69) рассказала в эфире программы «Утро с Ану» о том, что уже на следующей неделе отправиться на серьезную операцию.

Хелене Ваннари удостоена титула лучшей актрисы в сериале телеканала ETV - «ЭССР», пишет Elu24.

Хелене рассказала Ану, что никогда в жизни ничем серьезным не болела, не говоря уже об операциях. «Я всегда была в строю и никогда не была в больнице на операции, - сказала актриса. - До 68-го года жизни никаких проблем не было. Но, конечно, хоть раз в жизни должно что-то случиться с человеком... Но я поправлюсь и вернусь!»

Актриса со стажем на следующей неделе отмечает свой день рождения, который, в этом году проведет в больнице.

Здоровья вам, Хелене!

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