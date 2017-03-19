Как стать лучшим для нее?

Будь вежлив

Конечно, вы близкие люди. Но это еще не повод быть бесцеремонными. При встрече с ней всегда желательно здороваться, даже если эта встреча произошла с утра на кухне. Если ей на самом деле так нравятся эти босоножки, стисни зубы и молчи. И, кстати, дверь в туалете - не самое глупое изобретение человечества, поэтому не стоит всегда оставлять ее открытой. Пусть даже у вас с подругой нет друг от друга никаких секретов, пишет Dvorec.ru.

Комплименты делай умно

Если она спрашивает "синие или золотые?", выбирая туфли, не давай ответа на этот вопрос. Вместо этого скажи: "А ты уже выбрала, дорогая, какую пару наденешь!" При таком подходе большинство женщин теряется, поскольку знакомые мужчины, как правило, тут же заявляют о своих предпочтениях. "Ну... я думала, может быть, стоит надеть золотые", - неуверенно скажет она. "Почему золотые?" - спросишь ты. "Потому что у меня золотые украшения и платье отделано золотой нитью", - пояснит она. Вот тут самый момент воскликнуть: "Блеск! Отличный выбор! Ты выглядишь потрясающе! Замечательно подходит! Мне очень нравится!" И можно заключать пари, что ночью свое вознаграждение он получит сполна. Если она, примеряя новое платье, спросит, как оно выглядит на ней, то ответ не должен быть банальным ("хорошо" или "отлично"). Чтобы произвести благоприятное впечатление, среагируй по-женски, то есть детально. Например: "О-о-о! Отличный выбор! Повернись-ка - дай посмотреть сзади - этот цвет тебе идет! И покрой как раз подходит к твоей фигуре! А сережки прямо как будто для этого платья сделаны! Ты в нем выглядишь просто замечательно!"

Называй ее по имени

"Ты" - прекрасное слово. Но родители твоей подруги тоже ведь не зря старались, придумывая ей такое красивое имя. Произноси иногда его вслух. Придумывай для нее ласковые прозвища - это улучшит отношения в твоей семье и даст хорошую нагрузку твоим интеллектуальным способностям, которые тоже порой нуждаются в тренировке.

Заведи два телевизора

Ты и сам удивишься, как мало у вас с ней после этого останется поводов для конфликтов и душевных травм.

Научись готовить

Во-первых, пусть знает, что ты теперь в случае чего всегда сам сможешь о себе позаботиться. Может быть, это знание заставит ее вести себя с тобой поделикатнее. А во-вторых, у женщин путь к сердцу тоже не слишком окольными путями проходит. Все-таки не такие уж мы с ними разные существа. Завтрак в постель. Как она день встретит, так его и проведет. А завтрак в постель всегда считался и считается чуть ли не наивысшей точкой ухаживания. Не забудь, что красивый цветок сделает твой жест значительно эффектней. Единственная проблема заключается в том, чтобы сделать все это тихо, не разбудив ее. Так что готовь сани с вечера.