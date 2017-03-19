Как стать лучшим для нее?

Следи за своим внешним видом
Ну да. Она уже видела тебя сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять раз. Но неплохо бы, чтобы, созерцая тебя в раз стодевяностотысячный, она по-прежнему видела что-нибудь подтянутое, хорошо одетое и без сомнительной растительности под носом. И не думай, что постоянные партнерши перестают замечать все особенности твоей внешности. Ничего они не перестают - только глазастее становятся. (Ты ведь тоже не страстный фанат бигуди и творожных масочек с утра пораньше.) Более того, следя за собой, ты и сам будешь чувствовать себя увереннее, привлекательнее и достойнее. Это куда лучше, чем превращаться в небритое неизвестно что, разложенное на диване в драных тапочках.
Будь вежлив
Конечно, вы близкие люди. Но это еще не повод быть бесцеремонными. При встрече с ней всегда желательно здороваться, даже если эта встреча произошла с утра на кухне. Если ей на самом деле так нравятся эти босоножки, стисни зубы и молчи. И, кстати, дверь в туалете - не самое глупое изобретение человечества, поэтому не стоит всегда оставлять ее открытой. Пусть даже у вас с подругой нет друг от друга никаких секретов, пишет Dvorec.ru.
Комплименты делай умно
Если она спрашивает "синие или золотые?", выбирая туфли, не давай ответа на этот вопрос. Вместо этого скажи: "А ты уже выбрала, дорогая, какую пару наденешь!" При таком подходе большинство женщин теряется, поскольку знакомые мужчины, как правило, тут же заявляют о своих предпочтениях. "Ну... я думала, может быть, стоит надеть золотые", - неуверенно скажет она. "Почему золотые?" - спросишь ты. "Потому что у меня золотые украшения и платье отделано золотой нитью", - пояснит она. Вот тут самый момент воскликнуть: "Блеск! Отличный выбор! Ты выглядишь потрясающе! Замечательно подходит! Мне очень нравится!" И можно заключать пари, что ночью свое вознаграждение он получит сполна. Если она, примеряя новое платье, спросит, как оно выглядит на ней, то ответ не должен быть банальным ("хорошо" или "отлично"). Чтобы произвести благоприятное впечатление, среагируй по-женски, то есть детально. Например: "О-о-о! Отличный выбор! Повернись-ка - дай посмотреть сзади - этот цвет тебе идет! И покрой как раз подходит к твоей фигуре! А сережки прямо как будто для этого платья сделаны! Ты в нем выглядишь просто замечательно!"
Называй ее по имени
"Ты" - прекрасное слово. Но родители твоей подруги тоже ведь не зря старались, придумывая ей такое красивое имя. Произноси иногда его вслух. Придумывай для нее ласковые прозвища - это улучшит отношения в твоей семье и даст хорошую нагрузку твоим интеллектуальным способностям, которые тоже порой нуждаются в тренировке.
Заведи два телевизора
Ты и сам удивишься, как мало у вас с ней после этого останется поводов для конфликтов и душевных травм.
Научись готовить
Во-первых, пусть знает, что ты теперь в случае чего всегда сам сможешь о себе позаботиться. Может быть, это знание заставит ее вести себя с тобой поделикатнее. А во-вторых, у женщин путь к сердцу тоже не слишком окольными путями проходит. Все-таки не такие уж мы с ними разные существа. Завтрак в постель. Как она день встретит, так его и проведет. А завтрак в постель всегда считался и считается чуть ли не наивысшей точкой ухаживания. Не забудь, что красивый цветок сделает твой жест значительно эффектней. Единственная проблема заключается в том, чтобы сделать все это тихо, не разбудив ее. Так что готовь сани с вечера.
Сделай для нее горячую ванну
Обставь помещение свечами и вылей в воду ее любимого ароматического масла. Это романтично, это сексуально, это как в кино. Конечно же, свечи и масло - прекрасно, но это еще не все. Помой ее нежно - есть в этой простой гигиенической процедуре нечто суперприятное для женщин. Возможно, это для них какой-то особый символ духовной близости (как для мужчин не закрывать дверь туалета), возможно, девушка в этот момент чувствует себя маленькой девочкой - кто знает. А еще больше ты ей понравишься, если удержишься от соблазна запрыгнуть в ванну с поднятым перископом.
Подуй на ее бо-бо
Легкие увечья и болезни - тут есть чем поживиться. Помажь зеленкой или прилепи горчичник. Корми ее бульоном, приноси апельсины и с умным видом читай аннотации к лекарствам. Купи ей пластырь, когда она натрет ногу, и она почувствует себя как за каменной стеной.
Приручи ее домашнее животное
Ты очень понравишься своей избраннице, если оно тебя полюбит, даже если оно полюбит тебя больше, чем хозяйку. Неважно, что у нее в питомцах ходит вонючий, облезлый и слюнявый мутант. Твоя судьба может целиком зависеть от того, подружитесь вы или нет. Знаешь, как рассуждают многие любительницы пушистых тварей? "Если парень не нравится моему Пыжику, этот парень отдыхает". Подкармливай животное так, чтобы хозяйка не видела. Когда оно наивно вернется за добавкой, девушка подумает, что оно голосует сердцем.
Очаруй ее маму
Как минимум, ты ей должен понравиться. Максимум - она начнет хвалить тебя своей дочери. Самый простой и быстрый способ подхалтурить здесь - это разговаривать с мамочкой, используя развернутые диалоговые конструкции (а не только "угу", "ага" и "о!"). Ненавязчиво напоминай о том, что ты человек с образованием (хорошей работой, не пьешь, не куришь, безумно любишь ее дочь). Подари открытку на 8 Марта, спроси: "Не надо ли что купить?" Эффективный способ заставить ее мамочку ценить тебя - это создать у нее иллюзию влияния на жизнь дочери.
Люби детей
Причем демонстративно. Говори в ее присутствии всем младенцам "уси-пуси, какая киса!", застынь пару раз с доброй улыбкой у детской площадки, обрати ее внимание на то, какая милая рожица у того малыша в машине сбоку. В мире существует простая аксиома: "Если мужчина любит детей, то этого мужчину любят женщины". Но, опять-таки, не переусердствуй. Обидно будет, если тебя заподозрят в педофилии - а за последние лет двадцать такие подозрения стали очень модными среди дам-феминисток, которые готовы кричать "караул!" при виде любого мужчины, угостившего конфетой ребенка.
Пошли ей цветы
Цветы - самый бесполезный из всех возможных подарков. Именно поэтому цветы нужно дарить женщинам. Если ты платишь деньги ни за что - только для того, чтобы продемонстрировать ей свою симпатию, - она сумеет это оценить. Всем женщинам мужчины когда-нибудь дарят цветы. Ничего сверхгалантного в этом нет. Но значимость твоего букета возрастет в ее глазах в десятки раз, если ты пришлешь эту растительность к ней на работу с посыльным. Причем в самый обычный будний день. Восхищенная зависть ее сослуживиц окажется приятнейшим дополнением к цветам. Или же сделать заказ в цветочный магазин: "Девушке такой-то в квартиру такую-то каждый день в такое-то время".
Доверь ей самое дорогое
Дай ей поводить свою машину. Кто не рискует - тот не выигрывает. Пусть она увидит, на какие жертвы ты готов идти ради нее. Такой подвиг самоотречения оценит даже самая жестокосердая особа.
Пригласи ее на балет или в оперу
Очень романтично и так непохоже на повседневную жизнь. Для нее это будет великолепнейшим отдыхом, и она очередной раз убедится в твоей образованности и умении обращаться с женщиной. Тебе же перед походом в театр придется вспомнить хотя бы некоторые правила этикета и поведения в обществе.
Бери пример с Ричарда Гира
Не всякий может позволить себе привести девушку в бутик, вручить продавцам золотую кредитку и удалиться со словами: "Я пошел работать, а вы пока посмотрите, что с этим можно поделать". Но можно просто взять подружку в магазин и купить ей по своему выбору какую-нибудь тряпочку. Для женщины покупка одежды - процесс, насыщенный эротизмом. Раздели с ней это удовольствие. Главное - не критикуй ничего во время примерки. Не говори: "Это сидит на тебе омерзительно, давай посмотрим что-нибудь другое". Скажи: "Мне бы хотелось, чтобы это было что-то особенное..."
Сними номер в отеле класса люкс
"Перемена места - перемена судьбы", - говорят китайцы. Зарезервируй на вас двоих на ночь номер в хорошем отеле - с вечерним шампанским и утренними фруктами. И проведите эту ночь так, чтобы никогда про нее не забыть.
Будь фокусником
Женщины не меньше мужчин любят неожиданные приключения. И в твоей власти превратить ее жизнь в череду сюрпризов. Не в том плане что приводи домой неожиданно ораву приятелей с требованием немедленно всех накормить, напоить и спать уложить. Сюрпризы должны быть приятными. Желательно, вам обоим. Поход в театр, ужин в ресторане или поездку с Париж (Прагу, Витебск, Шанхай) можно запланировать и обговорить заранее. Но интрига и романтика возникают лишь тогда, когда это происходит неожиданно. А для начала подкинь несколько ирисок в ее сумочку.
Посылай ей тайные знаки
В многолюдной веселой компании лишь самые недавние и самые консервативные парочки держатся вместе. Все остальные разбредаются по своим кружкам и могут провести вечер, даже не вспомнив про своих спутников. А ты не будь как все. Постарайся хотя бы несколько раз за вечеринку перехватить ее взгляд, незаметно пожать руку, послать воздушный поцелуй. Или, еще лучше, передай ей коротенькую записку: "Ты здесь самая красивая!" Кстати, о записках - можно еще посылать письма в красивых конвертах без обратного адреса.
Встань перед ней на колени
Почему бы и нет? Прекрасная тренировка для мышц бедер. А девушке приятно.
Признание на стекле
Никогда не пробовал водить пальцем по чистому стеклу? Правильно, остаются следы. Испещри ее окна или ее именем или обещанием "любить до гроба", установи необходимую подсветку (фонарик или цветной светильник) и невзначай подведи к окну, чтобы полюбоваться пейзажем. Ой, что будет! Особенно, если она мыла окна.
Небо в алмазах
Сейчас продается такая особая веселая краска - она невидима, но светится в темноте. Уединись на полчаса в комнате своей девушки и напиши на потолке... Первые три надписи, которые пришли тебе в голову, не подходят. Это должно быть что-то нежное и нейтральное вроде "Спокойной ночи" или того же "Я тебя люблю". Твоя задача - устроить ей сюрприз, когда она ляжет спать, а не пещеру ужасов.
Зимней ночью под ее окнами слепи кучу снеговиков в виде ее имени
Мои друзья под окнами одной девушки, например, фаллос огромных размеров вылепили - так подруга сказала, что так, как при виде этого фаллоса, еще никогда не возбуждалась. Или ближе к весне высади под ее окнами быстропрорастающие цветы в форме ее имени. Рекламируй свои чувства. За определенную плату рекламное агентство изготовит и разместит любой плакат на огромных щитах, стоящих на улицах. Представляешь, как понравится твоей подружке, выглянув с утра в окно, обнаружить вместо надоевшего призыва есть сельдь атлантическую сообщение "Доброе утро, дорогая! Я сколько раз просил не влезать в мои тапочки..." Более дешевый способ - покупаешь очень большой воздушный шар и, написав приветствие, вешаешь под ее окном, закрепив на дереве, чтобы не сорвали. Если ты (или кто-то из твоих друзей) владеешь искусством граффити, то это может составить неплохую замену плакатам на рекламных щитах и лайт-боксах.
Скажи волшебное слово
Точнее три волшебных слова. Да, их говорят все, кому не лень, они звучат глупо, они звучат слишком обязывающе, они слишком мелодраматичны - но пока ты их не произнесешь, женщину будут терзать сомнения. Ты можешь ради нее разориться, спрыгнуть с крыши небоскреба, загрызть акулу и прогулять важное рабочее совещание, но пока ты их не скажешь, она будет сомневаться, сомневаться и еще раз сомневаться. Попробуй, скажи. Ведь это так просто: "Я тебя люблю!"
И еще четыре слова
Если уж ты хочешь по-настоящему произвести на нее впечатление, то скажи и их. Ну, будет у тебя каляка-маляка в паспорте...