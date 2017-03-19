Грязная-грязная любовь: интимная жизнь обычных людей без прикрас

Рубен Негрон — американский художник, который не знает, что такое фотоаппарат. Негрон создал серию картин под названием «Грязная-грязная любовь». Это своеобразное исследование повседневности, секса и совместной жизни индивидуумов. Это плод взаимодействия художника с отдельными людьми и влюбленными парами в интимной обстановке. Не у всех эти картины вызовут эстетический восторг, но каждый точно найдет в них что-то свое, пишет Ofigenno.com со ссылкой на ReubenNegron.

В художественном проекте могли поучаствовать все желающие.

Все картины раскрывают деликатную сторону секса и сексуальности в целом.

Это повседневная жизнь без прикрас.

Модели — обычные люди, такие же, как мы с вами, они тоже испытывают моменты воодушевления и трудности в отношениях.

Работа над каждой картиной начиналась с личного разговора с каждой моделью.

Негрону удалось вжиться в роль документалиста и молча наблюдать за поведением своих героев.

Масс-медиа ежедневно промывают нам мозг и развивают в нас комплекс неполноценности. Многие ощущают, что они просто-напросто не соответствуют навязанным СМИ идеалам. Однако нужно относиться к жизни проще. Никто не безупречен, и в этом вся соль! Используй по максимуму свои отличительные черты, ведь каждый из нас прекрасен по-своему, и даже в повседневной жизни можно найти что-нибудь прекрасное.

Галерею смотрите ЗДЕСЬ!