Для сильного пола: что твои мужские трусы расскажут о тебе

Выдавать все твои тайны умеет не только выпивка, но и трусы. И вот как они это делают / вот что они означают, пишет Mport.ua.

Все ниже описанное очень условно, ибо каждый носит белье на свой вкус и цвет. Например, если ты любишь и носишь боксерки, то это не означает, что ты — боксер.

Семейки

Большие, дышащие, свободные, с уймой пространства трусы. Их любят и носят мужчины мужчины, которые все взвешивают, стараются держать все под контролем. Сплошь и рядом такие встречаются на бедрах традиционалистов.

Боксерки

Шортики в обтяжку. Пере-плавки, недо-семейки. Что они говорят о тебе:

“Дорогая, я ждал этого момента. И я сейчас приготовлю тебе завтрак“.

Ну а вообще, это обычные трусы, которые встречаются на бедрах таких же обычных мужчин.

Плавки

Коротко о любителях таких трусов:

я всегда просыпаюсь в 4 утра;

я никогда не пропускаю тренировки;

я всегда ношу с собой духи и приятно пахну;

у меня всегда с собой сумка для треников, одеколона, протеиновых коктейлей и крема для рук.

Это трусы для тех, кто любит и часто смотрится в зеркало.

Трусы с принтом

Правка: с веселым принтом (например, бокалы с пивом — в честь Дня святого Патрика). Такие мужчины вечно молоды, и частенько напиваются вдрызг. Получают от жизни кайф, любят секс, наркотики и рок-н-ролл.

Без трусов

Это для очень модных, для очень продвинутых. Или для тех, у кого вообще нет трусов.

Какие трусы вошли в тренд сезона? Ответ узнай в следующем ролике.