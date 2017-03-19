Умер легендарный музыкант Чак Берри

"Отдел полиции округа Сент-Чарльз со скорбью подтверждает смерть Чарльза Эдварда Андерсона Берри-старшего, более известного как легендарный музыкант Чак Берри", — сообщается в фейсбуке департамента.

В полиции отметили, что днем к музыканту домой вызывали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти, пишет "Интерфакс".

Музыкальная карьера Чака Берри началась в 1953 году. Начав с исполнения блюза и кантри, Берри вскоре стал одним из родоначальников жанра рок-н-ролл. Написанная в 1955 году песня Johnny B. Goode стала классическим рок-стандартом: в разное время она исполнялась множеством музыкантов от Beatles до Judas Priest. Также песня была записана на золотой пластинке с информацией о Земле, находящейся на космических аппаратах "Вояджер-1" и "Вояджер-2". В 2004 году Чак Берри занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.