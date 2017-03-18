Вот как каждый знак Зодиака неосознанно может испортить себе жизнь!

Овен

Вы разрушаете свою жизнь негативом, в который слишком глубоко погружаетесь.

Вспыльчивость и упрямство принесут вам немало бед. Вы живёте в негативном мире, который иногда отпугивает окружающих.

Телец

Вы разрушаете свою жизнь, когда живёте не на полную катушку. Вы желаете контролировать всех и вся в своей жизни. А когда что-то не получается, вы вымещаете досаду на близких.

Вам надо понять, что невозможно контролировать других людей, а ситуации не всегда складываются гладко. Учитесь радоваться незапланированным случаям!

Близнецы

Вы разрушаете свою жизнь, когда стоите на месте. Обычно вы обижаете других из-за того, что не можете решить, куда вам двигаться дальше.

Но однажды на вашем жизненном пути появится человек, которого вы не захотите отпускать. Не давайте ему причин бросить вас!

Рак

Вы разрушаете свою жизнь, когда ставите других превыше себя. Ваша жизнь — постоянные эмоциональные горки, и вам легко запутаться в своих чувствах по отношению к другим людям.

Иногда вам кажется, что вы нашли того, кто вам нужен, и вы ставите его интересы выше своих. Но не стоит отказываться от себя ради любви к другим!

Лев

Вы разрушаете свою жизнь, когда закрываетесь и скрываете свои эмоции. У вас хорошо получается изображать равнодушие и бесстрастность.

Но не стоит слишком сильно закрываться, иначе вы рискуете остаться в одиночестве. Помните: слабыми вас делают не чувства, а отказ от их проявления!

Дева

Вы разрушаете свою жизнь, когда относитесь к себе слишком строго. Вы склонны отдавать приоритет другим, а не себе. Конечно, это очень самоотверженно, и люди вас за это уважают, но не стоит забывать о себе.

Вы слишком самокритичны и почти не хвалите себя! Только вы сами можете это исправить.

Весы

Вы разрушаете свою жизнь, когда стараетесь угодить всем и забываете о себе. Из-за вашей доброты люди постоянно злоупотребляют вашим отношением к ним.

Вы сдерживаетесь и стараетесь быть самоотверженным, но потом всё это накапливается, и происходит страшное извержение. Подавляя свои эмоции и прячась от своих проблем, вы делаете особенно больно своим самым близким людям.

Скорпион

Вы разрушаете свою жизнь, когда думаете, что не заслуживаете любви. Вы — самый сложный знак. Вы очень упрямы и не прощаете людям ошибок.

Ваше сердце трудно завоевать, но когда кому-то это удаётся, вы любите их и храните верность навеки. Но ваш главный недостаток в том, что вы немного эгоистичны и ненароком можете обидеть.

Стрелец

Вы разрушаете свою жизнь, когда из-за страха неудачи ничего не делаете. У вас возникает множество прекрасных идей, но иногда вы теряетесь. Вы не умеете сосредоточиваться и доводить начатое до конца.

Учитесь делать одно дело за раз, а не хвататься за все сразу.

Козерог

Вы разрушаете свою жизнь, когда воспринимаете её как соревнование.

Вы невероятно строги к себе и иногда бываете слишком сосредоточенны.

Да, у вас всегда есть чем заняться, но не забывайте иногда делать паузу и расслабляться, иначе вы всё пропустите. В жизни есть вещи поважнее целей.

Водолей

Вы разрушаете свою жизнь, когда позволяете прошлому влиять на будущее.

Вы склонны всё держать при себе и оказываетесь себе врагом. Вы не прощаете себе прошлых проступков и позволяете прошлому диктовать будущее.

Иногда вы отталкиваете от себя хороших людей, потому что думаете, что вам лучше быть самому, чем с кем-то.

Рыбы

Вы разрушаете свою жизнь, когда выбираете не тех людей.

Вы выбираете токсичных людей и вредные привычки. Несмотря на ваши добрые намерения, вы склонны притягиваться к людям, которые гасят ваш свет и опустошают вас.

Вы причиняете себе боль, потому что считаете, что не заслуживаете лучшего, но это неправильно.