ФОТО И ВИДЕО: на концерте в Таллинне Григорий Лепс обратился к зрительнице из первого ряда…

Григорий Лепс вышел к таллиннцам в своем фирменном длинном пиджаке и с немыслимой харизмой. Сразу было видно, что певец бодр, свеж и в отличном настроении. Лепс улыбнулся, поклонился, затем прямо на сцене надел черные очки. Все опасения о здоровье музыканта развеялись, как только он заголосил своим удивительным тембром.

Фото / Konstantin Sednev

На концерте Лепс исполнил как новые композиции, так и свои хиты. Конечно же, в Таллинне не обошлось и без «Рюмки водки», которую певец шутя назвал гимном России. «Самый лучший день!» – что есть мочи распевали в финале выступления зрители вместе с Лепсом, повставав со своих мест. И хотя во время концерта певец был немногословен с публикой, зато как брутален и артистичен! На единичные фразы, брошенные в зал, публика реагировала громким хохотом и бурными аплодисментами.

«Гражданочка, а чего это вы весь вечер чего-то печатаете?» – обратился Григорий Лепс к зрительнице из первого ряда, не выпускавшей из рук мобильный телефон. Женщина заулыбалась и засмущалась, а Лепс продолжил. «Пишете, наверное: сижу на концерте, скучаю… Лепс – г..но», – решил устроить минутку самоиронии улыбающийся, и от этого чертовски обаятельный Лепс, а зал моментально поддержал исполнителя и вновь загоготал.

Фото / Konstantin Sednev

Расходясь, в гардеробе ледового холла публика восторженно обсуждала выступление Лепса. Несладко в этот вечер пришлось лишь охранникам, которые следили за порядком на концерте: им то и дело приходилось усаживать зрителей по своим местам, ведь ноги так и несли ярых поклонниц в пляс, да еще так стремительно – прямо к сцене! К слову, в этот вечер жительницы Эстонии засыпали Лепса цветами. Дамы с букетами алых роз выстраивались в очередь после каждой исполненной им песни.

Нынешний концерт Лепса в Таллинне стал особенным музыкальным событием. Ведь именно он вошел в гастрольный тур музыканта, посвященный 55-летию певца. Сразу после Таллинна Лепс и его музыканты направились в Ригу. «Самый лучший день» у жителей латвийской столицы наступит сегодня вечером, ведь это к нам он заходил вчера.