«Евровидение 2017»: Киев может не успеть подготовиться к приезду туристов

В комментариях изданию Golos Царук заявил, что Киев может не успеть подготовить городскую инфраструктуру к приезду туристов на песенный конкурс: "Если посмотреть, что сейчас происходит возле метро Левобережная, то появляются некоторые сомнения по поводу того, что все это будет готово к маю, в преддверии Евровидения, когда участники конкурса начнут приезжать в Киев на репетиции. Хочется надеяться, что к этому времени работы будут закончены. А также будет выполнен ремонт Почтовой площади и набережной“.

Но при этом, по его словам, гостиницы уже готовы к наплыву туристов. “Небольшое количество туристов, которые приедут на полуфинал и финал конкурса, гостиницы уже встретить готовы. Мест хватит на всех. По предварительным данным на "Евровидение" приедут около 20 тысяч туристов. Это довольно неплохой результат, учитывая то, что многие иностранцы бояться ехать в Украину из-за того, что не будут чувствовать себя в безопасности. Ведь в СМИ появляется много информации по поводу того, что в Украину не следует ехать из-за нестабильной ситуации в стране“,- уточнил В. Царук.

Эксперт отметил, что если в Украине будут происходить негативные события и о них будут писать иностранные СМИ, то поток туристов уменьшится.