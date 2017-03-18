Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ольга Бузова едко поздравила бывшего мужа с 30-летием

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. | ФОТО: Valeriy Levitin/RIA Novosti

Телеведущая Ольга Бузова поздравила бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова с днем рождения. Сегодня, 18 марта, спортсмену исполнилось 30 лет.

В своем Instagram Бузова опубликовала отрывок из недавнего эфира, в котором принимала участие.

Слова, которые прозвучали на съемках, заставили Бузову расплакаться, ведь в коротком сюжете Дмитрий Тарасов называл встречу с ней "главным событием" в своей жизни. "Желаю ему в 30 лет наконец научиться ценить самые важные события в его жизни", — написала в своём микроблоге Ольга, сопроводив пост хештегами из прошлого: #тарабузики и #моямой.

Наверх