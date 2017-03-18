Ольга Бузова едко поздравила бывшего мужа с 30-летием

В своем Instagram Бузова опубликовала отрывок из недавнего эфира, в котором принимала участие.

Слова, которые прозвучали на съемках, заставили Бузову расплакаться, ведь в коротком сюжете Дмитрий Тарасов называл встречу с ней "главным событием" в своей жизни. "Желаю ему в 30 лет наконец научиться ценить самые важные события в его жизни", — написала в своём микроблоге Ольга, сопроводив пост хештегами из прошлого: #тарабузики и #моямой.