Журналисты разнюхали, что прячет Койт Тооме у себя в гараже
18. март 2017 12:54
Каждый день эстонский певец, который вскоре представит нашу страну на "Евровидении" в Киеве, садится за руль Audi.
Но на лето у Койта Тооме совсем другие планы. В гараже его дожидается желтый Porsche Boxster, передает Kroonika.
Спортивную машину, 2004 года выпуска, певец приобрел исключительно для теплых летних деньков, когда можно будет насладиться отдыхом, скоростью и свободой. Для души, так сказать!
Porsche Boxster, Иллюстративное фото/Scanpix
Разумеется, с семьей на пикник на таком авто вряд ли поедешь. Напомним, что этой весной Койт Тооме и его супруга станут родителями во второй раз.