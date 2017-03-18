Журналисты разнюхали, что прячет Койт Тооме у себя в гараже

Но на лето у Койта Тооме совсем другие планы. В гараже его дожидается желтый Porsche Boxster, передает Kroonika.

Спортивную машину, 2004 года выпуска, певец приобрел исключительно для теплых летних деньков, когда можно будет насладиться отдыхом, скоростью и свободой. Для души, так сказать!

Porsche Boxster, Иллюстративное фото/Scanpix

Разумеется, с семьей на пикник на таком авто вряд ли поедешь. Напомним, что этой весной Койт Тооме и его супруга станут родителями во второй раз.