Назван самый неверный знак Зодиака

3 место — Рак

Внезапно! Тройку лидеров возглавляют тихие застенчивые романтичные нежные и очень-очень семейные Раки. Которые так же тихо застенчиво и романтично регулярно ходят налево. Нам кажется, что таким образом они восстанавливают равновесие во вселенной: должны же и у Раков быть какие-нибудь недостатки!

2 место — Овен

Овнам нужно не просто все самое лучшее, Овнам нужен идеал. Проблема в том, что если найти идеал и долго на него смотреть, можно найти кучу недостатков. И все! Все! Начинай сначала!

1 место — Стрелец

Вот! Вот он самый неверный самый непостоянный знак Зодиака! Знаете почему Стрельцы женятся и выходят замуж по 5−6 раза то и больше? Нет, не потому что супруги не выдерживают измены Стрельцов, а потому что Стрельцам скучно всю жизнь изменять одному и тому же человеку. И с этим знанием нам всем придется как-то дальше жить, да.