Роковая прививка: Юлия Самойлова рассказала о своем заболевании

Жительница Ухты Юлия Самойлова с детства передвигается в инвалидной коляске. Однако ограниченные физические возможности не помешали талантливой и целеустремленной девушке принять участие в престижных музыкальных конкурсах и стать финалисткой третьего сезона шоу Аллы Пугачевой "Фактор А". А вскоре сильная духом артистка представит нашу страну на ежегодном международном конкурсе "Евровидение", который пройдет на Украине.

Но в центре внимания общественности и прессы Юлия Самойлова оказалась не только по этой причине. В Сети активно обсуждают заявление девушки о том, что причиной ее инвалидности, стала врачебная ошибка, передают Dni. Сама артистка утверждает, что заболевание, приковавшее ее к инвалидной коляске, вызвано сделанной в раннем возрасте прививкой.

Слова Юлии об ошибке медиков вызвали бурю эмоций и стали поводом для многочисленных публикаций. Теперь сторонники вакцинации бурно негодуют, называя происходящее провокацией. А у "антипрививочников", напротив, появился железный аргумент "против".

Будущая участница Евровидения от России Юлия Самойлова с детства передвигается в инвалидной коляске. В 13 лет ей поставили неутешительный диагноз – "спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана". Теперь эта хрупкая девушка с ангельским лицом имеет первую группу инвалидности.

Ранее во время своего выступления на шоу "Фактор А" Юлия Самойлова рассказала членам жюри, что когда-то была "абсолютно здоровым ребенком". До того, как ей исполнился год, в своем развитии Юля ничем не отличалась от других детей.

Однако неожиданно все изменилось. Как рассказывала сама девушка, после неправильно сделанной прививки она не смогла больше ходить. "Потом поставили прививку – перестала вставать на ножки. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах: становилось хуже, но, само собой, врачи говорили, что это из-за болезни. Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения, ухудшение прекратилось. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям... В итоге... просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией", – сообщила певица на своем официальном сайте.

По словам артистки, поначалу врачи ставили ей разные диагнозы. "Диагнозов была куча", – вспоминает она. Однако позже медики сошлись на одном: Юлия страдает спинальной мышечной атрофией.