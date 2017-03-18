Зодиакальные пары, которым суждено расстаться со скандалом

1. Близнецы и Дева

Девы – консервативные личности, которые просчитывают каждый свой шаг. А Близнецы поступают наоборот. Они импульсивны и ввязываются во что угодно, не задумываясь о последствиях. Свободный дух Близнецов сводит с ума Деву. А скромность Девы наскучивает Близнецам.

2. Лев и Скорпион

Львы обладают терпением и пониманием, когда дело касается общения с людьми. Скорпионы же – без тормозов. Они склонны к истерикам. Пропасть между Львом и Скорпионом появляется очень быстро. Буквально сразу, если они оказались в одной комнате.

3. Дева и Стрелец

Эти двое – невозможные любители независимости. Им вообще нет смысла строить отношения. Ведь они будут вроде бы вместе, но каждый со своей жизнью.

Цель и для Дев, и для Стрельцов – строить гармоничные отношения. Но для них это непосильный труд.

4. Весы и Козерог

Известно, что Козероги очень материалистичны. У них много «земных» желаний, но им хватает трудолюбия, чтобы их достигать. Для них Весы – неорганизованные люди, у которых нет целей. Сначала Козерог пробует направлять Весы. Но быстро разочаровывается.

5. Скорпион и Водолей

Скорпионы следуют своим эмоциям, а Водолеи – нет (или делают это в меньшей мере). Это катастрофа, когда чрезмерно эмоциональное существо находится в отношениях с каменным сердцем. Дисбаланс в отношениях никогда не приводит к хорошему. Помимо этого, Водолей склонен манипулировать эмоциями Скорпиона.

6. Стрелец и Рыбы

Между ними нет романтической нити. Да, они способны сосуществовать, но вместо романтики – стрельба. Искры из оружия – это не свет в отношениях.

7. Козерог и Овен

Они встречают трудности еще вначале отношений. И независимо от того, сколько усилий будет приложено, все бесполезно. Козерог и Овен не могут сойтись друг с другом. Они сталкиваются с проблемами, но не оправляются после них.

8. Водолей и Телец

Тельцы методично подходят к вещам. Для них отношения – это научный проект, которым можно управлять, как душа желает. Но у Водолеев есть аллергия на изменения. Вот и камень преткновения.

9. Рыбы и Близнецы

Близнецы непостоянны по своей природе. Они никогда не знают, чего хотят от жизни или отношений. Близнецы постоянно меняют свое мнение и не привержены ни одному из них на протяжении длительного времени. Рыбы – страстный любовник, и ему эти метания ни к чему.

10. Лев и Рак

Львы ненавидят критику, а Рак – король или королева критики. Рак критикует ошибки Льва, а Лев не готов обеспечить этому теплый прием.

Такие пары пытаются найти компромиссы. Но раны оказываются слишком глубокими.

11. Рак и Овен

Раки – смелые личности. Овны – слишком эмоциональны и чувствительны. Первые не боятся боли, а вторые просто ищут острых ощущений. Отношениям этих двух никогда не бывать, потому что личности слишком разные.

12. Овен и Дева

Овны любят управлять, а Девы – оставаться в стороне. Девы ненавидят слишком манипулятивных людей – вот он, источник постоянных столкновений. Овнам нравится “строить” людей, а Девы не верят в правила и “клетки”.

13. Близнецы и Рак

Близнецы – очень хорошие собеседники. Они красноречивы, знают, как вести беседы. Но они могут быть бестактными и слишком разговорчивыми. Из-за этого Раки обижают Близнецов: их расстраивают бесконечные разговоры, и они прибегают к оскорблениям.

14. Овен и Телец

Овны жаждут ощущений, а Тельцы от них, наоборот, уклоняются. Из-за этого отношениям обеспечен быстрый конец. К тому же Тельцы гораздо дольше приходят в себя после разрыва.

15. Близнецы и Козерог

Близнецы – безрассудные, импульсивные и смелые личности. Козероги – консервативные. В этом союзе Близнецам постоянно кажется, что их сдерживают. А Козерог думает, что его подвергают опасности.

Составлено по материалам Marketium.