«Спалили гриппозника»: интернет взорвало фото заболевшего Медведева в горах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера вернулся к работе после больничного. Он провел встречу в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет TopNews.

Днем ранее, президент Владимир Путин сообщил о болезни Медведева. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – отметил он. В последний раз Медведев появлялся на публике 10 марта.

Любители конспирологии, конечно же, заподозрили, что у Медведева не грипп, а болезнь иного рода — политическая. Не вынес, мол, премьер позора мелочных обид, нанесенных очередной порцией вылитого недоброжелателями компромата. Не случайно, дескать, о недуге объявил не кто иной, как Путин: обсуждала российская пресса. Тем временем в инстаграм одной горной базы отдыха появилась запись о новом госте. Им оказался именно болевший в тот день Медведев.

A post shared by CoffeeBarBerry (@coffeebarberry) on Mar 16, 2017 at 7:06am PDT

"На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и заместителем председателя Правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе", - говорится в сообщении.

Это фото произвело настоящий фурор в соцсетях. Сразу последовали комментарии типа "спалили гриппозника". Позже их пытались опровергнуть записями о том, что снимок якобы был сделан в пятницу, 10 марта. Но кто же уже поверит!