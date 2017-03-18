Алла Пугачева рассказала секрет своего резкого похудения

Резкое похудение Аллы Пугачевой давно стало темой многочисленных публикаций в прессе и споров фанатов. Оказалось, секрет заключается в правильном лечении.

Алла Борисовна, отвечая на вопросы журналистов, призналась, что в Израиле врачи помогли ей вылечить диабет и она, по ее же словам, «сдулась». Знаменитость принимала таблетки от этой болезни, состояние здоровья улучшилось и она похудела.