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Алла Пугачева рассказала секрет своего резкого похудения

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Алла Пугачева и Максим Галкин | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Алла Пугачева рассказала, что сбросить вес ей помогли таблетки. Фанаты обсуждают признание Примадонны.

Резкое похудение Аллы Пугачевой давно стало темой многочисленных публикаций в прессе и споров фанатов. Оказалось, секрет заключается в правильном лечении.

Алла Борисовна, отвечая на вопросы журналистов, призналась, что в Израиле врачи помогли ей вылечить диабет и она, по ее же словам, «сдулась». Знаменитость принимала таблетки от этой болезни, состояние здоровья улучшилось и она похудела.

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