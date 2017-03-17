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Марина Анисина сообщила, что остается с Никитой Джигурдой

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Джигурда и Анисина. | ФОТО: Twitter.com

В своем микроблоге известная фигуристка Марина Анисина сообщила шокирующую новость, пишет 7d.org.ua.

Она не собирается разводится со скандальным артистом Никитой Джигурдой и дает ему шанс исправиться. Как ранее заявляла Марина Анисина в своих нескольких предыдущих интервью, она никогда не говорила о своем супруге ничего плохого, так как, несмотря на его недостатки, он является отцом ее двоих детей. Финал затянувшегося бракоразводого процесса актера и спортсменки должен был состояться сегодня, но как написала Марина Анисина в своем Инстаграме, она не хочет расставаться с Никитой Джигурдой. Подписчики олимпийской чемпионки были потрясены. Одни заявили, что она очень благородна, а другие посоветовали ей быть более осторожной с неадекватным Никитой Джигурдой.

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