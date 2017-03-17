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Какой кошмар! Мария Погребняк похудела до ужасающих 42 килограммов (фото)

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Мария Погребняк. | ФОТО: Скриншот с сайта piter.tv

Популярная светская львица в Инстаграме (с более 500 тыс. подписчиков), жена футболиста Павла Погребняка Мария ужаснула сильно отощавшей фигурой, пишет Soulpost.

А началось все с того, что 29-летняя мама троих детей вроде бы соблюдала пост, но тут выложила фото блюда с черной икрой.

Поклонники взялись укорять ее, что она нарушает пост, на что Мария оправдалась, сказав, что и так похудела уже до критических 42 килограммов!

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