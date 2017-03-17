Какой кошмар! Мария Погребняк похудела до ужасающих 42 килограммов (фото)
17. март 2017 15:40
Популярная светская львица в Инстаграме (с более 500 тыс. подписчиков), жена футболиста Павла Погребняка Мария ужаснула сильно отощавшей фигурой, пишет Soulpost.
А началось все с того, что 29-летняя мама троих детей вроде бы соблюдала пост, но тут выложила фото блюда с черной икрой.
Поклонники взялись укорять ее, что она нарушает пост, на что Мария оправдалась, сказав, что и так похудела уже до критических 42 килограммов!