Какой кошмар! Мария Погребняк похудела до ужасающих 42 килограммов (фото)

А началось все с того, что 29-летняя мама троих детей вроде бы соблюдала пост, но тут выложила фото блюда с черной икрой.

Поклонники взялись укорять ее, что она нарушает пост, на что Мария оправдалась, сказав, что и так похудела уже до критических 42 килограммов!

A post shared by Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) on Mar 10, 2017 at 9:28am PST