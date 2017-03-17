Вот это да! Сменившая имидж Олеся Судзиловская резко помолодела (фото)

В последнее время многие успешные дамы кардинально меняют внешность. Кто-то перекрашивается из блондинки в брюнетку, как Ольга Бузова. Другие предпочитают более дерзкие оттенки – розовый и синий – как Виктория Боня и Настасья Самбурская.

Более консервативные барышни омолаживаются за счет короткой челки. Буквально недавно акулы пера обсуждали новую стрижку Марины Александровой, будто скинувшей благодаря ей десяток лет.

И теперь, по мнению светских сплетников, Олеся Судзиловская стала похожа на совсем юную девушку благодаря новой прическе и короткой, молодежной челке.

В обновленном виде блистательная актриса пришла на модный показ Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Компанию ей составили поп-король Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Надежда Бабкина, Эвелина Бледанс и многие другие.

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