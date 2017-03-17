Кейт Миддлтон шокирована разгульным поведением супруга

Отдых принца Уильяма на швейцарском горнолыжном курорте запомнится общественности надолго. Наследник британского престола, оставивший жену и детей в Великобритании, веселился, пока молодой, и флиртовал с очаровательными девушками модельной внешности. Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен расслабляющийся мужчина, облетели весь Интернет. На некоторых снимках Уильям кладет руку на талию высокой брюнетки, а затем наклоняется вперед. В свою очередь, красотка держится за него.

Широкий резонанс также вызвал ролик с зажигательными танцами наследника британского престола. Его движения уже успели назвать «стариковскими». Некоторые злопыхатели полагают, что Уильям таким образом выражает свою радость по поводу долгожданного отпуска вдали от дома.

Кроме того, герцога Кембриджского заподозрили в увлечении австралийской моделью Софи Тернер. Уильям и манекенщица мило улыбались и общались в компании друзей. Спустя какое-то время мать молодой женщины опровергла информацию о предполагаемом романе своей дочери. «Софи рассказала, что они встретились и выпили несколько напитков. Она отметила, что он был очень любезен и вел себя как обычные люди», – отмечала та.

Слухи о поведении принца Уильяма в Швейцарии дошли до его супруги Кейт Миддлтон. Инсайдеры сообщают, что женщина расстроена выходками супруга. Судя по всему, мужчине еще долго придется просить прощения у второй половинки. Сообщается, что герцогиня Кембриджская была очень сильно разочарована и закрылась ото всех в дворце, не разговаривая ни с кем продолжительное время.

«Кейт всерьез считала, что Уильям «завязал» со своим тусовочным прошлым и стал меньше общаться с сомнительными приятелями. Она считает эту ситуацию очень унизительной и страшно зла на мужа, хотя о расставании нет и речи», – заявил анонимный источник из окружения королевской семьи корреспондентам глянцевого издания.

Тем не менее, Кейт Миддлтон и виду не подает, что обижена на мужа. 17 марта герцог Кембриджский и его жена приняли участие в параде Первого батальона ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика. Монаршие особы широко улыбались фотографам и чествовали гвардейцев. Спустя несколько часов у Кейт и Уильяма запланирована важная встреча в Париже – там должна состояться их беседа с президентом Франсуа Олландом. А в субботу супругов ожидают на приеме в британском посольстве.