Пугачева о Самойловой на «Евровидении»: почему должен человек страдать?

Алла Пугачева и Юлия Самойлова познакомились в 2013 году, во время съемок шоу «Фактор А». Тогда девушка в инвалидном кресле, хоть и не победила, но оказалась на втором месте и получила особую премию «Золотая звезда Аллы».

На днях журналисты решили узнать у Примадонны российской эстрады мнение насчет участия Самойловой в «Евровидении». Алла Пугачева отметила, что не видит проблем для участия бывшей подопечной в международном конкурсе.

«Я знаю Юлю, знаю ее мечту — выступить на Евровидении, знаю, что у нее радость в жизни — это ее отличный муж и творчество: она композитор и певица. Все остальное — это такая суета и такой бред. Потому что, когда поет человек, и когда поет человек с ограниченными возможностями, должны затихать все. Никакой провокации тут нет. Ну, может быть, все, конечно, предполагали, что если поедет Юля, то это воспримут как провокацию, как какое-то лукавство.

Разве она не имеет своего собственного достоинства, своего собственно таланта? Она что, не имеет права выступить на этом конкурсе, если владельцы этого бренда не против? Ну что делать, ну поругались с Украиной, ну помирятся, почему должен человек страдать», — рассказала Примадонна телеканалу «Дождь».