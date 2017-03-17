Песня Дианы Шурыгиной сломала YouTube
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17. март 2017 15:15
На YouTube сломался счетчик просмотров клипа «Нецветные розы», который видеоблогер Enjoykin смонтировал из выпусков телешоу «Пусть говорят» со скандально известной Дианой Шурыгиной. Об этом сообщает TopNews.
Ролик, опубликованный 12 марта, за короткий период набрал 478 206 просмотров, а затем перестал обновляться. Причины сбоя неизвестны. На следующий день, 13 марта, просмотры снова начали расти, достигнув отметки в 501 266. Для этой песни Enjoykin собрал разные высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Основная мысль произведения заключается в том, что девушки «должны водку никогда не пить».