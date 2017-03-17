Песня Дианы Шурыгиной сломала YouTube

Ролик, опубликованный 12 марта, за короткий период набрал 478 206 просмотров, а затем перестал обновляться. Причины сбоя неизвестны. На следующий день, 13 марта, просмотры снова начали расти, достигнув отметки в 501 266. Для этой песни Enjoykin собрал разные высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Основная мысль произведения заключается в том, что девушки «должны водку никогда не пить».