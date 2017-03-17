Елена Беркова выходит замуж за звезду сериала «Глухарь»

Елена отметила свое 32-летие в ночном клубе в компании давних друзей. Многие из них, как и Беркова, являются бывшими участниками проекта-долгожителя "Дом-2". Например, Рустам Солнцев и Степан Меньщиков.

Именно Меньщиков проговорился в Instagram о важном событии, которое в ближайшем будущем произойдет в жизни Берковой и ее избранника – актера сериалов, исполнителя одной из главных ролей в "Глухаре" Андрея Стоянова. Степан поделился фото с Дня рождения Елены и сделал объявление.

"В гостях у Лены Берковой. Скоро у Лены @berkova и Андрея @andreystoyanow свадьба и мне выпала честь ее проводить, – поделился радостью бывший возлюбленный Бони и Водонаевой. – Следите за анонсами!"

A post shared by Степан Меньщиков (@stepanmen) on Mar 16, 2017 at 12:48pm PDT

Счастливая невеста блистала на своем празднике в откровенном платье. Празднование дня рождения Беркова совместила с презентацией клипа на песню "Стала другой".