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Елена Беркова выходит замуж за звезду сериала «Глухарь»

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Елена Беркова | ФОТО: Scanpix

Сексапильная актриса и телеведущая Елена Беркова выходит замуж за своего бойфренда Андрея Стоянова. Тамадой на свадьбе влюбленных будет звезда "Дома-2" Степан Меньщиков, пишет Дни.ру.

Елена отметила свое 32-летие в ночном клубе в компании давних друзей. Многие из них, как и Беркова, являются бывшими участниками проекта-долгожителя "Дом-2". Например, Рустам Солнцев и Степан Меньщиков.

Именно Меньщиков проговорился в Instagram о важном событии, которое в ближайшем будущем произойдет в жизни Берковой и ее избранника – актера сериалов, исполнителя одной из главных ролей в "Глухаре" Андрея Стоянова. Степан поделился фото с Дня рождения Елены и сделал объявление.

"В гостях у Лены Берковой. Скоро у Лены @berkova и Андрея @andreystoyanow свадьба и мне выпала честь ее проводить, – поделился радостью бывший возлюбленный Бони и Водонаевой. – Следите за анонсами!"

Счастливая невеста блистала на своем празднике в откровенном платье. Празднование дня рождения Беркова совместила с презентацией клипа на песню "Стала другой".

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