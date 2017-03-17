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Женщина установила камеру, чтобы узнать, что происходит в ее отсутствие. Увидев правду, она зарыдала…

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ФОТО: Маркетиум/скриншот с видео

Многие владельцы собак стараются не оставлять своих питомцев надолго в одиночестве. Некоторые обращаются в специальные организации, где квалифицированные сотрудники присмотрят за питомцем, развлекут его и заменят на время хозяина. В рабочее же время собаки часто остаются одни, пишет Маркетиум.

Чем они занимаются — загадка.

Нэнси и Алекс, хозяева прекрасного пса Макса, обратились к экспертам, которые помогли им установить скрытые камеры. Они хотели посмотреть, как их питомец ведет себя, пока их нет дома.

Увиденное довело Нэнси до слез…

Оказалось, во время отсутствия хозяев Макс испытывал тревогу. Он часами выл и скулил. Макс даже схватил с полки поводок в надежде, что так хозяева вернутся скорее. Походив по квартире, он, наконец, лег у двери, но продолжал скулить.

Посмотрев ролик, эксперты обсудили, как можно облегчить состояние пса в течение дня. Доктор Эмили Блэквелл из Бристольского университета предложила использовать различные игрушки и техники. Одна из таких техник заключается в следующем: Нэнси и Алексу желательно уходить из дома, разговаривая с Максом, как с ребенком. Можно говорить ему, что сейчас они уйдут, но он может поиграть в эти игрушки, а хозяева скоро вернутся. Да, эта техника срабатывает не сразу, но очень скоро Макс поймет, что хозяева уходят не навсегда.

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