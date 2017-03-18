Какие сюрпризы приготовила суббота: гороскоп на 18 марта

Овен

Очень непростая ситуация складывается в профессиональной сфере. Придется искать ответы на ряд важных вопросов; постарайтесь своевременно получить совет опытных людей – собственного жизненного опыта может не хватить для принятия правильного решения. Финансовая ситуация значительно не изменится, денежные поступления заставят себя ждать. Не торопитесь с покупками: сегодня очень легко ошибиться.

Могут обостриться проблемы в отношениях с близкими людьми, придется искать новые способы преодоления давних трудностей. Сегодня в меньшей степени, чем обычно, подвержены колебаниям настроения, что значительно облегчит общение с любимым человеком.

Телец

В сфере финансов очень сильно влияние негативных тенденций, возможны значительные расходы, серьезные потери. Избегайте рискованных сделок, необдуманных покупок и капиталовложений. Давние партнеры могут захотеть пересмотреть условия сотрудничества – проявите настойчивость, защищая свои интересы.

Новое романтическое увлечение принесет больше трудностей, чем радости, если вы не будете осмотрительны. В стабильных союзах возможны ссоры, вызванные различием во взглядах на способы решения повседневных проблем. Даже в самые напряженные минуты не позволяйте себе резких высказываний: в ваших силах избежать конфликта с любимым человеком.

Близнецы

Оптимизм и уверенность в своих силах позволят вам найти верное решение любых проблем. День принесет немало трудностей, но непреодолимых преград на вашем пути не возникнет. Важно навести порядок в деловых отношениях, некоторым представителям знака придется прервать сотрудничество с партнерами, не оправдавшими доверия. Будьте готовы проявить инициативу и лидерские качества – благодаря высокому жизненному тонусу это будет не трудно.

От долгих поездок, в особенности тех, которые не были запланированы заранее, лучше отказаться. Уделите внимание семье, проведите побольше времени с любимым человеком, иначе ваша погруженность в собственные дела может стать причиной серьезных обид.

Рак

Возможно удачное завершение важных дел, решение вопросов, которые представляют для вас особый интерес. Полезными окажутся советы старых друзей, любимый человек охотно поддержит вас в трудной ситуации.

Отношения в семье могут испортиться, вам придется взять на себя выполнение миротворческой миссии, помочь договориться давно враждующим сторонам. Жизненный тонус высок, переутомление вам не грозит, однако посещение светских мероприятий и затягивающихся допоздна вечеринок нежелательно.

Лев

Возможно удачное завершение важных дел, решение вопросов, которые представляют для вас особый интерес. Ваши идеи будут одобрены руководством, однако их воплощение в жизнь потребует больших усилий, чем можно кажется на первый взгляд. Очень важно разумное и своевременное планирование, выбор правильной тактики становится чрезвычайно актуальным. Полезными окажутся советы старых друзей, любимый человек охотно поддержит вас в трудной ситуации.

Отношения в семье могут испортиться, вам придется взять на себя выполнение миротворческой миссии, помочь договориться давно враждующим сторонам. Жизненный тонус высок, переутомление вам не грозит, однако посещение светских мероприятий и затягивающихся допоздна вечеринок нежелательно.