Смотрите: проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика

Анджелина Джоли не только актриса, режиссер и сценарист. Голливудская красавица известна и своей гуманитарной деятельностью. Так, Анджелина встретилась с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, чтобы обсудить проблемы борьбы с сексуальным насилием в зоне военных конфликтов и кризис беженцев в Южном Судане, передают Dni.

Казалось бы, куда более чем серьезная тема, однако для встречи Анджелина выбрала весьма легкомысленный, по мнению зарубежных СМИ, образ. С первого взгляда этого "легкомыслия" незаметно – актриса пришла на встречу в сером закрытом удлиненном свитере и белой длинной юбке свободного кроя. Завершали образ убранные в хвост волосы.

Однако, когда репортеры присмотрелись, они обнаружили, что Анджелина по какой-то причине не надела нижнего белья. В беседе с архиепископом Кентерберийским активное участие принимали соски Джоли, которые виднелись сквозь ткань. Отметим, что сам священнослужитель проявил завидную выдержку, сделав вид, что не заметил ничего странного в образе сексапильной актрисы (а может, и вправду не увидел).