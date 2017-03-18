Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Смотрите: проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Анджелина Джоли встретилась с архиепископом Кентерберийским по важному вопросу. Однако выбрала для такого мероприятия странный наряд.

Анджелина Джоли не только актриса, режиссер и сценарист. Голливудская красавица известна и своей гуманитарной деятельностью. Так, Анджелина  встретилась с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, чтобы обсудить проблемы борьбы с сексуальным насилием в зоне военных конфликтов и кризис беженцев в Южном Судане, передают Dni.

Казалось бы, куда более чем серьезная тема, однако для встречи Анджелина выбрала весьма легкомысленный, по мнению зарубежных СМИ, образ. С первого взгляда этого "легкомыслия" незаметно – актриса пришла на встречу в сером закрытом удлиненном свитере и белой длинной юбке свободного кроя. Завершали образ убранные в хвост волосы.

Однако, когда репортеры присмотрелись, они обнаружили, что Анджелина по какой-то причине не надела нижнего белья. В беседе с архиепископом Кентерберийским активное участие принимали соски Джоли, которые виднелись сквозь ткань. Отметим, что сам священнослужитель проявил завидную выдержку, сделав вид, что не заметил ничего странного в образе сексапильной актрисы (а может, и вправду не увидел).

Наверх