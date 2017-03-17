Не пропустите! В Эстонии впервые пройдет хип-хоп фестиваль Urban Beat

В конце мая в Таллинне впервые пройдёт хип-хоп фестиваль Urban Beat, который соберет под своими флагами одних из самых крутых и прорывных представителей урбан андерграунда, вырвавшихся в топы.

Скриптонит, Yanix, Krec, Смоки Мо, Charusha – каждый их них легендарен, каждый отдает дань своему стилю. Их имена прочно закреплены на «стене почета» хип-хоп и рэп культуры.

Скриптонит:

Резидент Творческого объединения Gazgolder. Его выступления – это настоящий блокбастер! Жаркий, наполненный отсылками, жёсткостью и запоминающимся вокалом. Он вне жанров – это и новомодный треп, и нью-йоркский хип-хоп, и то, что находит отклик в сердцах под бит улиц.

Смоки Мо:

Резидент Творческого объединения Gazgolder Смоки Мо - один из топовых и знаковых исполнителей на поприще российского хип-хопа . Его первый альбом «Кара-Тэ», который вышел 13 лет назад, сразу стал культовым и отныне российский хип хоп уже не был прежним. Совместный альбом Баста/Смоки Мо, выпущенный 1-го января 2015 года, стал самым продаваемым среди всех российских исполнителей в iTunes. Видео на песни «Миллионер из трущоб», «Лед» и «Каменные цветы» собрали несколько миллионов просмотров в Youtube, Вконтакте и прочих соцсетях.

Charusha:

Резидент Творческого объединения Gazgolder. Charusha – феномен включающий в себя одну три личности: актриса, композитор и певица. Первая и последняя, кого, после выпуска дебютного альбома «Навсегда» окрестили «альтернативой женского хип-хопа» и одной из самых перспективных в мире Российского шоу-биза. Услышав ее голос, вы запомните его навсегда. Каждый новый трек будет для вас открытием, потому что Charusha вне жанра, потому что для неё нет музыкальных границ, потому что она и есть открытие.

Krec:

Krec — на сцене русского рэпа нет более чувственной и качающей команды на российской рэп-сцене. Наверно невозможно найти никого, кто не слышал хоть раз «Нежность». Стиль без копирок, который цепляет с первых секунд бита и заставляющий проживать лирику в каждом слове куплета.

YANIX:

Один из немногих представителей свежей крови, который первым своим альбомом собрал армию фанатов и заработал себе имя, которое прочно ассоциируется с качеством качающим молодые толпы под «треп» помноженным на культуру «южных улиц».

Билеты начиная с 22 €.

Двери открываются: в 17:00

Начало мероприятия: в 18:00

Возрастное ограничение: рекомендовано с 14 лет

Наличие документов, удостоверяющих личность – обязательно!