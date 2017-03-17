Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж

Зачастую удачные образы звезд определяются не просто хвалебными отзывами со стороны fashion-критиков, а готовностью поклонников их повторить. Фанатам Анджелины Джоли настолько понравилась ее новая сумка, что они готовы ради такой же на все, передает Woman.
На днях Анджелина Джоли была замечена с детьми в аэропорту Лон-Анджелеса. Несмотря на тяжелый бракоразводный процесс, 41-летняя актриса выглядела невероятно свежо и стильно.
Поклонники звезды высоко оценили ее образ — черная макси-юбка, удлиненный плащ, белая сумка-шоппер — и… бросились искать в интернет-магазинах такую же.
Стильный аксессуар Анджелина нашла в коллекции своего любимого американского бренда Everlane. На сайте марки такая стоила $1 300, однако из-за наплыва заказов цена была снижена в три раза. Похоже, тем, кто все еще хочет приобрести сумку «как у Джоли», стоит поторопиться — подобные мастхэвы на полках не задерживаются!