Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж

На днях Анджелина Джоли была замечена с детьми в аэропорту Лон-Анджелеса. Несмотря на тяжелый бракоразводный процесс, 41-летняя актриса выглядела невероятно свежо и стильно.

Поклонники звезды высоко оценили ее образ — черная макси-юбка, удлиненный плащ, белая сумка-шоппер — и… бросились искать в интернет-магазинах такую же.

Стильный аксессуар Анджелина нашла в коллекции своего любимого американского бренда Everlane. На сайте марки такая стоила $1 300, однако из-за наплыва заказов цена была снижена в три раза. Похоже, тем, кто все еще хочет приобрести сумку «как у Джоли», стоит поторопиться — подобные мастхэвы на полках не задерживаются!