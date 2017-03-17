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В точку! Вот какие пары чаще всего занимаются сексом

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Секс. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ученые выявили секрет более насыщенной интимной жизни, пишет Soulpost.

Исследователи из Университета штата Сан-Диего обнаружили, что секрет регулярного секса — это … дети.

Пары с детьми в возрасте до шести лет сообщили о том, что занимаются сексом более 80 раз в год — это больше, чем у подростков, и тех, у кого детей нет вообще.

Исследователи также выяснили, что родители детей в возрасте от 6 до 12 лет имеют половые контакты 69 раз в год, а родители детей в возрасте от 12 до 17 лет занимаются сексом 62 раза в год.

Бездетные пары занимаются сексом 47 раз в год.

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