Британские музыканты обвинили Лену Темникову в плагиате

Вскоре видео Лены было заблокировано Youtube с формулировкой "Видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от ООО "Национальное музыкальное издательство"". Песня очень уж напоминала на No More британской поп-группы Gorgon City, – передает peopletalk.ru.

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