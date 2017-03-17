Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Британские музыканты обвинили Лену Темникову в плагиате

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Елена Темникова | ФОТО: Scanpix

В прошлом году российская певица Лена Темникова выпустила новый трек "Импульсы", который сразу стал лидером всех хит-парадов.

Вскоре видео Лены было заблокировано Youtube с формулировкой "Видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от ООО "Национальное музыкальное издательство"". Песня очень уж напоминала на No More британской поп-группы Gorgon City, – передает peopletalk.ru.

А что думаете вы, уважаемые читатели? Расскажите нам в комментариях!

Наверх