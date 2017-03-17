Александр Гордон резко высказался в адрес Ольги Бузовой

Гости программы попробовали разобраться, почему композиции «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» завоевали признание публики, ведь до этого Ольга никогда не выступала на эстраде. Творчество артистки не понравилось многим профессиональным певцам, о чем они поспешили сообщить в социальных сетях.

Ольга призналась, что ей просто захотелось воплотить детские мечты в жизнь. Много лет назад артистка желала петь и играть в кино, но образование получила по другой специальности. «Мама сказала поступать в СпбГУ… Но мои детские мечты привели меня и к сцене, и к вокалу», - отметила Бузова.

Тем не менее, как заявил ведущий передачи Александр Гордон, артистке удалось стать Трампом российской эстрады, так как народ был рад слушать простые песни о любви и боли.

«Я так хочу и так живу. Я очень жадная до эмоций, до новых впечатлений, до свершений. Это какие-то нереализованные мечты», - призналась Ольга.

Гости передачи начали обсуждать, почему Ольге удается собирать многотысячные залы, исполняя лишь две композиции. Александр Гордон считает, что после участия в «Доме-2» телеведущая стала очень близка российской аудитории.

«Они увидели ошеломляющую, глубокую, бесконечную пустоту и сравнили с собой», - заявил телеведущий.

Некоторые связали рост популярности Бузовой с тем, что она начала выпускать треки после развода с Дмитрием Тарасовым. Как призналась артистка, эти события не связаны друг с другом.

О разрыве с футболистом Ольга вспоминает с содроганием и называет сложившуюся ситуацию страшным сном, так как она не могла поверить, что их история любви с футболистом столь быстро закончилась. По мнению Гордона, Бузова постоянно выставляла напоказ свое счастье, а это ни к чему хорошему не привело.