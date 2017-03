Звезда сериала «Бригада» госпитализирована в Москве

Как сообщает Life, у Теличкиной диагностировали серьезное заболевание, а также назначили курс лечения. В настоящее время актриса находится в стационаре. "Да, я в больнице. Чувствую себя не очень хорошо. В больнице хороший уход, и я надеюсь, что в ближайшее время буду дома", – рассказала она журналистам издания.

72-летняя артистка сыграла в 65 фильмах и сериалах: "Таежный десант", "Капитан", "По секрету всему свету" и других. Благодаря ролям второго плана в ряде культовых кинолент Валентина Ивановна стала одной из самых узнаваемых и любимых актрис Союза.

В 2002-м Теличкина сыграла мать главного героя в известном сериале "Бригада". Спустя три года актриса вновь стала "киномамой" Сергея Безрукова, исполнив роль Татьяны Федоровны Титовой в многосерийном фильме Игоря Зайцева "Есенин".

