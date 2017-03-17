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Горячо! Пышногрудая медсестра стала секс-символом Сети всего за один день (фото)

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Каждый день девушка выкладывает новые фотографии в Инстаграм и не всегда они приличного характера, передает TopNews.

23-летняя медсестра из Тайваня Карине Линн за один день стала звездой Instagram. Хотя девушку и раньше называли секс-символом среди тайваньских пользователей, теперь о ней написали крупнейшие европейские СМИ.

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Такая гласность всего за один день увеличила количество подписчиков Линн более чем на 110 тысяч человек. За обновлениями страницы девушки следят более 190 тысяч пользователей со всего мира.

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Полуобнаженная грудь вызывает большой восторг у мужской половины населения.

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on

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