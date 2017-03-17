Горячо! Пышногрудая медсестра стала секс-символом Сети всего за один день (фото)
17. март 2017 11:29
Каждый день девушка выкладывает новые фотографии в Инстаграм и не всегда они приличного характера, передает TopNews.
23-летняя медсестра из Тайваня Карине Линн за один день стала звездой Instagram. Хотя девушку и раньше называли секс-символом среди тайваньских пользователей, теперь о ней написали крупнейшие европейские СМИ.
Такая гласность всего за один день увеличила количество подписчиков Линн более чем на 110 тысяч человек. За обновлениями страницы девушки следят более 190 тысяч пользователей со всего мира.
Полуобнаженная грудь вызывает большой восторг у мужской половины населения.