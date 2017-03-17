Горячо! Пышногрудая медсестра стала секс-символом Сети всего за один день (фото)

23-летняя медсестра из Тайваня Карине Линн за один день стала звездой Instagram. Хотя девушку и раньше называли секс-символом среди тайваньских пользователей, теперь о ней написали крупнейшие европейские СМИ.

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 9, 2017 at 3:54am PST

Такая гласность всего за один день увеличила количество подписчиков Линн более чем на 110 тысяч человек. За обновлениями страницы девушки следят более 190 тысяч пользователей со всего мира.

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 11, 2017 at 3:14am PST

Полуобнаженная грудь вызывает большой восторг у мужской половины населения.