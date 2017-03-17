Таави Рыйвас меняет профессию? Политик обучается на неожиданных курсах
17. март 2017 10:40
Бывший премьер-министр Эстонии, 37-летний Таави Рыйвас, член Рийгикогу и отец двоих детей, решил пойти учиться и осваивает теперь новую профессию.
«Теория по вождению маломерных судов уже пройдена и экзамен удачно сдан, а вот практическая часть еще ожидает в ближайшем будущем», – Рыйвас рассказал журналу Kroonika, что он обучается на капитана маломерных судов.
Стоит отметить, что своего водного транспорта у Рыйваса нет, но его приобретение тоже в планах.