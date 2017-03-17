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Таави Рыйвас меняет профессию? Политик обучается на неожиданных курсах

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Таави Рыйвас. | ФОТО: Erik Prozes

Бывший премьер-министр Эстонии, 37-летний Таави Рыйвас, член Рийгикогу и отец двоих детей, решил пойти учиться и осваивает теперь новую профессию.

«Теория по вождению маломерных судов уже пройдена и экзамен удачно сдан, а вот практическая часть еще ожидает в ближайшем будущем», – Рыйвас рассказал журналу Kroonika, что он обучается на капитана маломерных судов.

Стоит отметить, что своего водного транспорта у Рыйваса нет, но его приобретение тоже в планах.

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