Ольга Бузова впервые призналась, почему на самом деле не хочет рожать
17. март 2017 09:56
После расставания Ольги Бузовойц с Дмитрием Тарасовым появились слухи, что Тарасов ушел от Ольги потому, что хотел детей, а жена не могла родить.
Ольга высказалась на эту тему в беседе с Юлией Барановской, когда та спросила, не хочет ли Ольга родить. Бузова удивилась: «От кого? Родить, чтобы поставить галочку? Для общества, которому нужно, чтобы я родила?».
Бузова заявила, что если у нее не будет мужчины, не будет и детей. И ее не пугает возраст, она может родить в 30, 40 или 50 лет, но только в полной семье.