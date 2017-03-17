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Ольга Бузова впервые призналась, почему на самом деле не хочет рожать

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Ольга Бузова | ФОТО: Said Tsarnaev/Sputnik

После расставания Ольги Бузовойц с Дмитрием Тарасовым появились слухи, что Тарасов ушел от Ольги потому, что хотел детей, а жена не могла родить.

Ольга высказалась на эту тему в беседе с Юлией Барановской, когда та спросила, не хочет ли Ольга родить. Бузова удивилась: «От кого? Родить, чтобы поставить галочку? Для общества, которому нужно, чтобы я родила?».

Бузова заявила, что если у нее не будет мужчины, не будет и детей. И ее не пугает возраст, она может родить в 30, 40 или 50 лет, но только в полной семье.

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