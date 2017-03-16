Семья Фриске довела своего адвоката, и он отказался с ними работать

Он рассказал, что они прервали сотрудничество, потому что не совсем поняли некоторую инициативу родственников Жанны, и некоторые вещи семье не рекомендовали делать. Условно говоря, мнение семьи и адвоката по судебному процессу разошлось. И то, что сейчас наложены обеспечительные меры, говорит об ошибочной позиции, о чем семья была предупреждена, но предпочла сделать по-своему. В такой ситуации адвокат просто не может работать, пишет 7d.org.ua.