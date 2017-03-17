Чего ждать от пятницы? Гороскоп на 17 марта

Сосредоточьтесь на самостоятельной работе – сотрудничество может оказаться проблематичным, есть и вероятность серьезных конфликтов между деловыми партнерами. Нежелательно обсуждать финансовые вопросы с руководством или влиятельными людьми, да и собственными средствами лучше не разбрасываться, пишет Dvorec.

Напряженность в сфере личных отношений весьма велика, у влюбленных найдутся поводы для ссор, и даже в самых дружных семьях возможны разногласия. Хорошо сложатся небольшие поездки, для начала долгих путешествий лучше выбрать другой день.

Овен

Позитивные тенденции выражены достаточно сильно, но стремление Овнов к абсолютной независимости может породить немало проблем. Наиболее сложная ситуация складывается в сферах деловых и романтических отношений: поладить с вами сможет только человек удивительно терпеливый и нетребовательный. В семье же атмосфера вполне благоприятная, поэтому общение с родственниками будет приносить удовольствие.

Возможны значительные профессиональные успехи, однако работать лучше самостоятельно, не ожидая помощи и поддержки. Финансовая ситуация улучшится, вам представится возможность сделать выгодные капиталовложения и удачные покупки.

Телец

Жизненный потенциал высок, настроение будет отличным, и незначительные проблемы наверняка не испортят его. Полагайтесь на себя: деловые партнеры не смогут правильно оценить ваши идеи и своевременно предпринять необходимые действия. Будьте готовы проявить инициативу и лидерские качества, руководителям следует особенно тщательно контролировать работу подчиненных. Финансовая ситуация улучшится благодаря вашему упорству.

В сфере личных отношений ситуация складывается непростая, нельзя спешить с принятием решений, действовать под влиянием момента. Полезен активный отдых в кругу близких людей. Поездки сложатся удачно, светские развлечения оставят приятное впечатление.

Близнецы

Пристального внимания требует ситуация в финансовой сфере: возможны значительные потери, напрасные расходы. Нельзя рисковать, заключать сомнительные сделки в надежде быстро получить большую прибыль; только хорошо обдуманные, тщательно спланированные и подготовленные операции дадут удовлетворительный результат. Возможны конфликты на работе, разногласия с руководством и деловыми партнерами.

Личные отношения тоже складываются непросто. Призовите на помощь терпения и мудрость – именно эти качества необходимы для того, чтобы избежать конфликтов с самыми дорогими вам людьми. Отдых должен быть спокойным, а питание – правильным; это непременные условия хорошего самочувствия.

Рак

Очень сложно складываются романтические отношения. В этой сфере недопустимы опрометчивые решения и необдуманные поступки. Доверяйте подсказкам интуиции, но и о здравом смысле не забывайте. Возможно, придется провести некоторое время наедине с собой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и определиться с планами на будущее. Родственники готовы помочь вам, но возможности их в данный момент ограничены.

В профессиональной сфере ситуация тоже складывается непростая, но вы найдете способ избежать трудностей и преодолеть возникающие препятствия. Нежелательны крупные покупки, расходы лучше сократить. Жизненный потенциал находится на высоком уровне.

Лев

Сосредоточьтесь на решении семейных проблем – они могут оказаться куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, и сохранять контроль над ситуацией просто необходимо. Родственники могут пытаться манипулировать вами, в резкой форме выражать свое недовольство, делать ультимативные заявления; постарайтесь проявить максимум миролюбия, иначе дело дойдет до серьезных конфликтов. Отношения с любимым человеком стабильны, но вы можете страдать от недостатка внимания.