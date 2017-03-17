Портал Limon.ee побывал в космосе, не покидая Таллинна! Смотрите, как это было (фото)

Скажем сразу, в прохождении квестов мы далеко не новички, но голову поломать пришлось знатно. Редакция Limon.ee полным составом отправилась прямиком на космическую орбиту только с одной целью – решить все головоломки и скорее вернуться на Землю.

Фото: Рауль Меэ

Недавно открывшаяся в Таллинне комната «Гравитация» – это, если можно так выразиться, новый уровень квестов в реальности. Такого столица Эстонии еще не видела! Но раскрывать всех тайн мы не будем...

Фото: Рауль Меэ

Только представьте, тщательный отбор, многие месяцы тренировок и подготовки, долгий и изнурительный полет к орбите. Все насмарку. Стоило закрыться шлюзу, доставивший вас корабль отстыковался и отправился в обратный путь. За спиной не осталось ничего, кроме сотен тысяч километров темноты и холода.

Фото: Рауль Меэ

И вот перед вами полностью разрушенная катастрофой космическая станция. Нужно срочно пробираться в орбитальный модуль. Это единственный способ спастись и вернуться на Землю. Все системы работают в аварийном режиме, воздуха осталось только на один час. Пора браться за дело!

Фото: Рауль Меэ

И доблестная команда Limon.ee это следала! А так как мы уже сумели взглянуть на Землю в иллюминаторе, даем этот шанс и нашим любимым читателям. Участвуйте в розыгрыше посещения комнаты «Гравитация» у нас портале!

Познакомиться со всеми квестами, выбрать для себя время посещения или прочитать подробную информацию можно на сайте: claustrophobia.