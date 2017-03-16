Семейные страсти: обманутая жена провела любовницу мужа голышом по городу (видео)

Женщину давно мучили подозрения — с тех пор, как ее супруг раз в неделю стал исчезать в неизвестном направлении. С помощью своих матери и тети она проследила за мужем до самой съемной квартиры, которую он арендовал для встреч с любовницей. Поймав сладкую парочку на месте преступления, она оторвалась на сопернице по полной — вытащила ее из дома в одном лифчике и с сумочкой в руках и провела по улицам при большом скоплении народа!

На видео, опубликованном в социальных сетях, женщина при помощи своих родственниц вытаскивает молодую любовницу мужа за волосы на улицу и медленно ведет ее через толпу на улицах города Ибин в китайской провинции Сычуань, громко крича для привлечения внимания.

В конце концов, пойманную с поличным любовницу спасли случайные свидетели, уговорившие обманутую супругу отпустить жертву. Одной из свидетельниц стала женщина по имени Чичи Чанг, которая и сделала видеозапись. По ее словам, любовница принимала наказание как должное, поскольку знала, что поступила дурно. "Никто не будет сочувствовать женщине, пойманной, когда она занималась сексом с чужим мужем", - говорит Чанг.