Почему Скорпионов сложно отслеживать в социальных сетях

Они — эксперты в хранении своих секретов, а также успешно хранят тайны других. Интернет вместе со всеми его пользователями — это его игрушки, пишет Soulpost.ru.

Скорпион может превратить базовое исследование Facebook в расследование уровня ЦРУ. Взяв основную информацию с профайла пользователя, Скорпион может узнать адрес дома, в котором тот вырос.

Скорпион может посетить этот дом и найти подсказки, которые покажут, почему у преследуемой им особы проблемы с близостью, основанные на их расположении двора и детской площадки, а также соседей, живущих рядом с ней.

Скорпион ценит неприкосновенность частной жизни превыше всего остального. Потому что знает, что чем больше информации кто-то имеет о вас, тем больше способен проникать в разум и манипулировать вами.

Итак, Скорпион запирает все двери и окна на засов и вооружается информацией, готовясь к войне, которой даже нет в проекте.

Расслабьтесь, Скорпионы. Лучше следите за собой. Никто не пытается преследовать вас.