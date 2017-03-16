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Почему Скорпионов сложно отслеживать в социальных сетях

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ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik/Scanpix

Ваше число и месяц рождения влияют на вашу активность в социальных сетях. Что касается Скорпионов, то они понимают, что информация — это сила. И будут всячески настраивать параметры конфиденциальности своей страницы в соцсети, либо не будут публиковать ничего о себе.

Они — эксперты в хранении своих секретов, а также успешно хранят тайны других. Интернет вместе со всеми его пользователями — это его игрушки, пишет Soulpost.ru.

Скорпион может превратить базовое исследование Facebook в расследование уровня ЦРУ. Взяв основную информацию с профайла пользователя, Скорпион может узнать адрес дома, в котором тот вырос.

Скорпион может посетить этот дом и найти подсказки, которые покажут, почему у преследуемой им особы проблемы с близостью, основанные на их расположении двора и детской площадки, а также соседей, живущих рядом с ней.

Скорпион ценит неприкосновенность частной жизни превыше всего остального. Потому что знает, что чем больше информации кто-то имеет о вас, тем больше способен проникать в разум и манипулировать вами.

Итак, Скорпион запирает все двери и окна на засов и вооружается информацией, готовясь к войне, которой даже нет в проекте.

Расслабьтесь, Скорпионы. Лучше следите за собой. Никто не пытается преследовать вас.

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