Звезда КВН борется за жизнь заболевшей раком невесты

Сергей в отчаянии попросил помощи: он обратился ко всем неравнодушным с просьбой перечислить средства на лечение его возлюбленной.

Теперь Сергей поблагодарил всех, кто откликнулся на его призыв. Он рассказал, что благодаря собранным средствам им удалось улететь в Израиль, чтобы Бажанова могла пройти курс химиотерапии. Юморист надеется, что это поможет Анне восстановить здоровье.

«Спасибо всем, кто хочет помочь и помогает морально, материально, знакомствами и связями, контактами и просто добрым словом. Спасибо, что не остаетесь в стороне и помогаете нам бороться со страшной болезнью! За это короткое время нам удалось собрать примерно половину необходимой суммы! И благодаря этому мы сегодня в Израиле и продолжили очередной курс химиотерапии. Скоро мы вернемся в Москву и продолжим лечение, а затем снова полетим в Израиль, и, дай Бог, начнется курс реабилитации. Анечка чувствует себя по-разному, но мы с ней и не даем падать духом. Тем более, нас с вами вон как много оказалось! Спасибо!» - обратился Оборин.

A post shared by sega56 (@sega56) on Mar 10, 2017 at 3:27am PST

Друзья и поклонники поспешили поддержать Сергея и его избранницу. Они пожелали девушке скорейшего выздоровления. «Держитесь! Все получится, главное верить!», «Дай бог вам здоровья! Мыслим позитивно и надеемся на скорейшее выздоровление!», «Держитесь! Все получится», - писали фолловеры звезды КВН.

Сергей признается, что им приходит так много приятных слов, что они не успевают всем ответить. Тем не менее, пара благодарна каждому, кто проявил сочувствие в их непростой ситуации.

«Многие интересуются, задают вопросы, пишут очень много слов поддержки, хочется всем ответить, но, к сожалению, сейчас нет такой возможности и мы физически не можем этого сделать, потому что сообщений очень много! Поэтому пишу здесь. Мы бесконечно сильно благодарны вам всем, каждому до единого! После нашей просьбы на счет ежеминутно поступали средства на лечение Анечки, начиная от пяти рублей и заканчивая крупными суммами!» - рассказал Оборин.