Какой кошмар! Хирурги обнаружили в заднем проходе у мужчины живых рыб. И вот что врачи сделали

Нетрезвый житель китайского города Гуанджоу решил испытать острые удовольствия, засунув себе в анальное отверстие двух живых рыбок. Однако экстремалу скоро понадобилась помощь врачей, так что его отправили на карете скорой помощи в больницу. Рыбки пробрались по кишечнику внутрь, а одна из них даже пробила стенку кишечника, что стало причиной сильнейших болей в животе. Все это требовало экстренной хирургической помощи, которая и была оказана, пишет Medikforum.ru.

Как сообщается, 45-летний мужчина 10 марта выпивал с друзьями, и во время этого банкета решился на рыбную стимуляцию анального отверстия. В больницу его доставили с признаками сильной лихорадки, низким артериальным давлением и резкой болью в животе. Рыбки оставались в животе пациента 24 часа. Хирургам пришлось провести абдоминальную радиографию для определения точного местоположения рыб. С диагнозом перфорация кишечника и угрозой септического шока пациента отвезли в операционную.

Длина одной из рыб семейства гольцов составила более 15 см. Самая проворная рыбка застряла в верхней левой секции брюшной полости. Она вызвала серьезную инфекцию, так что после операции пациента отправили в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения.