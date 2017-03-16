Экс-директор «Линдакиви» Катрин Сиска сбежала из Эстонии, чтобы показать райскую жизнь

Молодая мама пробует себя в роли видеоблогера. От эстонских холодов Катрин вместе со своей семьей сбежала в Южную Африку. Три зимних месяца певица провела в Кейптауне. Местные красоты настолько вдохновили эстонскую красотку, что она решила завести свой видеоблог.

По словам Катрин Сиска, первые дни в Африке стали для нее настоящим приключением, полным разных сюрпризов. «Это было начало чего-то нового! Здесь все по-другому, все совсем иначе. Не только люди, но и дом, и язык, здесь изменились мои мысли, привычки. Удивительно, не так ли? Это самый лучший способ, как организовать своим душе, телу и творческому потенциалу полную перезагрузку. Внесите изменения в свою жизнь, и вы тоже изменитесь!» – говорит Катрин. Смотрите, какое чудесное видео у нее получилось!