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Экс-директор «Линдакиви» Катрин Сиска сбежала из Эстонии, чтобы показать райскую жизнь

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ФОТО: youtube.com

Эстонская певица и бывший директор таллиннского культурного центра «Линдакиви», а еще умница и просто красавица Катрин Сиска, теперь испытывает себя в новой роли.

Молодая мама пробует себя в роли видеоблогера. От эстонских холодов Катрин вместе со своей семьей сбежала в Южную Африку. Три зимних месяца певица провела в Кейптауне. Местные красоты настолько вдохновили эстонскую красотку, что она решила завести свой видеоблог.

По словам Катрин Сиска, первые дни в Африке стали для нее настоящим приключением, полным разных сюрпризов. «Это было начало чего-то нового! Здесь все по-другому, все совсем иначе. Не только люди, но и дом, и язык, здесь изменились мои мысли, привычки. Удивительно, не так ли? Это самый лучший способ, как организовать своим душе, телу и творческому потенциалу полную перезагрузку. Внесите изменения в свою жизнь, и вы тоже изменитесь!» – говорит Катрин. Смотрите, какое чудесное видео у нее получилось!

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