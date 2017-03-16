Видео: разгоряченный принц Уильям наглаживал красотку в ночном клубе в Швейцарии. И это была не Кейт Миддлтон

В комментариях к ролику пользователи YouTube назвали танец Уильяма стариковским и выразили недоумение, почему представитель династии Виндзор не научился красиво двигаться, пишет Lenta.ru.

Ранее, 14 марта, британский таблоид The Sun сообщил, что принц приехал в Альпы без жены, герцогини Кэтрин. Она осталась с детьми в Великобритании, чтобы посетить мероприятия по случаю празднования Дня Содружества. Тем временем к мужской компании Уильяма в Вербье присоединились модели.

Еще одно видео появилось в Сети, на котором видно, как принц Уильям наглаживает девушку. И это явно не Кейт Миддлтон.

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