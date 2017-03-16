Вот что мужчины на самом деле думают о сексе на первом свидании

Но в сексе на первом свидании нет ничего предосудительного, по мнению мужчин. Вот, что они думают по этому поводу:

Секс — НЕ всегда означает близость

Если вы оба желаете одного и того же, в этом нет ничего плохого. Поэтому идите и получите ваше удовольствие.

Если обе стороны выразили взаимное желание заниматься сексом, следуйте своим инстинктам. И ни у вас, ни у вашего партнера не должно быть никаких ожиданий, кроме взаимного уважения и отсутствия осуждения. Секс — необязательно означает близость.

Мы взрослые, поэтому секс — беспристрастная зона

Говоря об отсутствии осуждения, имеется в виду то, что вам не нужно беспокоиться по поводу разрушения вашей репутации. Все, что происходит между вами и вашим партнером – остается между вами. Просто выберите взрослого и самобытного парня, которому не нужно хвастаться перед друзьями…

Вы увидите, есть ли между вами притяжение

Иногда между партнерами проскакивает что-то особенное, и это видно с самого начала. Прежде, чем вы дотронулись друг до друга, между вами произошел духовный синтез. Вы погружаетесь друг в друга духовно, преумножая физическое влечение.

Вы разговариваете часами и, когда наступает глубокая ночь, просто не хотите расставаться. В таком случае нет ничего плохого в том, если вы захотите встретить утро у него дома. Почему бы не дополнить духовную связь физической?

Быстрая пробная версия и ошибка

Вы можете сформировать ментальную связь, но позже ночью обнаружите, что несовместимы сексуально. И вы обнаружили это, не затрачивая слишком много времени и не слишком углубляясь в чувства.

Секс — не контракт

Вы дошли до конца, подключились друг к другу мысленно и физически. Секс был тем, что вы запомните на время. Если вы прошли весь этот путь в первую ночь, это не значит, что теперь вы с партнером связаны долгосрочными отношениями. Дело в том, что вы ничего никому не должны … и наоборот.